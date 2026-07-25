SUA discută cu Iranul în timpul bombardamentelor, spune Trump: "Vorbim cu ei chiar acum". Americanii au tras asupra unui petrolier

2 minute de citit Publicat la 08:49 25 Iul 2026 Modificat la 08:51 25 Iul 2026

Donald Trump ia în calcul extinderea operațiunilor militare în Iran. Foto: Getty Images

Președintele american Donald Trump a declarat că Statele Unite rămân în contact cu Iranul, în ciuda atacurilor americane care continuă pe timpul nopții, relatează Agerpres, care citează DPA.

"Chiar în acest moment purtăm discuții cu ei", a afirmat Trump, vineri, la Casa Albă.

El nu a precizat dacă e vorba de contacte directe sau dacă discuțiile se desfășoară prin intermediari.

Ulterior, Trump a afirmat că vicepreședintele JD Vance și secretarul de stat Marco Rubio se numără printre cei implicați în discuții.

Președintele american a mai declarat că ia în considerare bombardamente și mai intense asupra Iranului, într-un moment în care conflictul se extinde în regiune, ca urmare a implicării Arabiei Saudite în lovituri asupra rebelilor houthi din Yemen, aliați ai Teheranului.

Trump ia în calcul extinderea operațiunilor în Iran

Presa de peste Ocean a relatat despre o reuniune în cursul dimineții de vineri între liderul de la Casa Albă, din ce în ce mai frustrat de impasul în care se află războiul, și cei mai apropiați consilieri ai săi.

Tema reuniunii ar fi fost o operațiune militară la scară largă în Iran.

Casa Albă nu a luat încă o decizie cu privire la acest subiect, a afirmat Donald Trump în fața presei.

"De fapt, discutăm în acest moment", a declarat el, referindu-se la conducători iranieni.

"Cred că ei devin din ce în ce mai serioși odată cu trecerea zilelor, probabil pentru un motiv evident", a adăugat președintele, într-o aluzie la bombardamentele cotidiene pe care Statele Unite le efectuează asupra Iranului de aproape două săptămâni.

Iranul are de ales între a încheia un acord cu Washingtonul sau a face față "unui val mai rău" de bombardamente, a avertizat Trump.

"Noi suntem pregătiți, gata să o facem, dar vorbim cu ei, deci atât timp cât discutăm ... Vom vedea ce va ieși din asta", a conchis el.

Anterior, Iranul revendicase, la rândul său, o nouă ripostă la loviturile americane prin atacuri asupra instalațiilor militare utilizate de SUA în Bahrain, Iordania și Kuweit.

Armata americană a tras asupra unui petrolier care încerca să spargă blocada porturilor iraniene

Armata americană a anunțat vineri că a neutralizat un petrolier care încerca să forțeze blocada impusă de SUA porturilor iraniene.

Potrivit militarilor americani, a fost executat foc asupra sălii motoarelor vasului.

"Am neutralizat petrolierul, după ce echipajul său a încercat să forțeze blocada de cel puțin patru ori.

Echipajul a fost avertizat în mai multe rânduri, dar nu s-a conformat, iar forțele americane din zonă au neutralizat nava după ce au tras asupra sălii mașinilor.

Nava nu se mai îndreaptă spre Iran", a declarat Tim Hawkins, purtătorul de cuvânt al Comandamentului Central al SUA, CENTCOM.