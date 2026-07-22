CNN: Un nou front se deschide în războiul din Iran. Petrolul „nu mai are pe unde să scape”

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Blocada rebelilor Houthi în Strâmtoarea Bab el-Mandeb, cunoscută și cu numele tradus de Strâmtoarea Lacrimilor, nu putea să vină într-un moment mai rău pentru piața globală a petrolului, scrie CNN într-un articol de analiză de miercuri.

Interpușii Iranului din Yemen au amenințat că vor întrerupe accesul în această strâmtoare, singura care mai prelua traficul din Ormuz.

Până acum, gruparea teroristă a fost fie incapabilă, fie nu a vrut să pună în aplicare blocada anunțată de marți, însă simpla amenințare a determinat mai multe nave să renunțe la ideea de a mai trece prin zonă.

O blocadă efectivă a strâmtorii de la Marea Roșie ar crea un nou front în războiul cu Iranului și ar obliga SUA să intervină. O astfel de intervenție ar eroda apoi capacitatea americanilor de a mai ajuta cu Strâmtoarea Ormuz.

Ar închide, de asemenea, accesul saudiților la piața europeană într-o perioadă crucială pentru piața globală de petrol.

Prețurile la petrol deja au crescut deja cu încă 20 de dolari per baril, luna aceasta, după ce războiul a reînceput în Orient. Miercuri, prețul a depășit 95 de dolari pentru o perioadă scurtă, pentru prima oară din iunie.

Dacă nu este găsită o soluție, prețul petrolului va crește din nou, cel mai probabil.

Bab al-Mandeb

La fel ca Strâmtoarea Ormuz, Bab al-Mandeb este o cale navigabilă extrem de îngustă prin care trece o parte importantă a comerțului mondial. În punctul său cel mai îngust, între Arabia Saudită și Djibouti, are o lățime de numai aproximativ 22,5 kilometri, cu aproximativ 40% mai puțin decât Strâmtoarea Ormuz.

Bab al-Mandeb nu este la fel de importantă precum Strâmtoarea Ormuz, prin care, înainte de război, treceau în mod obișnuit 20 de milioane de barili de petrol pe zi, echivalentul a 20% din oferta mondială zilnică. Cu toate acestea, nici rolul său nu este deloc neglijabil: potrivit Kpler, aproximativ 6,2 milioane de barili de petrol au traversat zilnic strâmtoarea în ultima lună.

O parte importantă a acestui petrol ar fi fost transportată în mod normal prin Golful Persic, însă Arabia Saudită l-a redirecționat prin vasta sa conductă Est-Vest către Yanbu, principalul său port la Marea Roșie. Potrivit Helimei Croft, directoarea strategiei globale la RBC Capital Markets, saudiții au deviat zilnic aproximativ patru până la cinci milioane de barili de petrol din Golful Persic către Yanbu.

„Dacă această rută devine inutilizabilă, perturbarea aprovizionării cu petrol devine mult mai gravă și ajungem din nou să vorbim despre o situație fără ieșire”, a declarat Croft.

Retragerea de pe piață a patru milioane de barili pe zi ar fi comparabilă cu volumul pe care China a încetat să îl mai importe în timpul războiului, o decizie despre care analiștii din sectorul petrolier spun că a contribuit la menținerea prețurilor energiei la niveluri relativ reduse, în ciuda perturbării fără precedent a aprovizionării.

O blocadă completă a strâmtorii Bab al-Mandeb ar putea împinge petrolul peste pragul actual al prețurilor, cu cel puțin cinci până la zece dolari în plus pe baril, până la peste 100 de dolari, potrivit lui Dan Pickering, director de investiții la Pickering Energy Partners.

Cei mai afectați

Dacă navele nu pot sau nu vor să traverseze Marea Roșie spre sud, singura lor alternativă ar fi să se îndrepte spre nord, prin Canalul Suez. Această rută le-ar conduce însă în Marea Mediterană, nu în Oceanul Indian, ceea ce nu reprezintă o variantă potrivită pentru transportarea petrolului saudit către principalul său client, Asia de Sud-Est.

Potrivit lui Andy Lipow, președintele Lipow Oil Associates, între 2,5 și 3,5 milioane de barili de petrol saudit pleacă zilnic din Yanbu prin strâmtoarea Bab al-Mandeb. Țările asiatice, care produc cantități reduse de petrol, au fost cel mai grav afectate de deficitul de țiței provocat de războiul cu Iranul.

Posibilitatea Arabiei Saudite de a exporta petrolul pe o rută alternativă atenuase o mare parte a acestei presiuni.

Nici Europa nu are motive să privească liniștită amenințarea rebelilor Houthi. Potrivit lui Homayoun Falakshahi, șeful departamentului de analiză a pieței țițeiului la Kpler, Arabia Saudită transportă prin Canalul Suez aproximativ 230.000 de barili de motorină provenită de la rafinării aflate în apropierea Yemenului, ceea ce expune aceste transporturi riscului unor atacuri ale rebelilor Houthi.

Prețul motorinei a crescut cu peste 40 de cenți pe baril în ultimele două săptămâni, după reizbucnirea războiului în Orientul Mijlociu și atacurile cu drone lansate de Ucraina asupra rafinăriilor rusești.

Amenințările produc deja efecte

Militanții Houthi au transmis, marți, navelor saudite să evite Marea Roșie, iar unele dintre acestea au luat avertismentul în serios, pe bună dreptate: rebelii Houthi au mai atacat nave în această zonă în primele etape ale războiului.

Cinci petroliere și-au schimbat direcția după anunț, potrivit Windward Intelligence. Un petrolier care plecase marți din Yanbu cu o încărcătură destinată Chinei s-a întors din drum la frontiera maritimă cu Yemenul, din cauza amenințărilor rebelilor Houthi, a declarat pentru CNN un responsabil cu gestionarea riscurilor din cadrul unei companii incluse în clasamentul Fortune 500

Donald Trump a declarat marți, în Biroul Oval, că armata americană s-ar putea implica dacă rebelii Houthi vor face probleme.

„Până acum nu s-a întâmplat. S-ar putea întâmpla, dar noi rezolvăm astfel de probleme”, a spus el. „Am mai făcut acest lucru cu rebelii Houthi și nu am mai auzit mare lucru de la ei după ceea ce am făcut inițial”.

Marina americană este, însă, ocupată cu blocada porturilor iraniene și întâmpină dificultăți în a convinge companiile de transport maritim să traverseze Strâmtoarea Ormuz. Iranul a atacat mai multe petroliere în ultimele zile, iar traficul prin strâmtoare a scăzut la doar câteva traversări, față de aproximativ 50-70 pe zi la scurt timp după semnarea memorandumului de înțelegere dintre Iran și Statele Unite, la jumătatea lunii iunie.

Dacă armata americană va fi nevoită să deschidă un nou front, capacitatea sa de a însoți și proteja transporturile de țiței prin oricare dintre cele două puncte strategice ar putea fi serios solicitată.