VIDEO Cu trotineta electrică pe autostrada A3. Un tânăr merge pe banda de viteză pe trotinetă, iar şoferii sunt obligaţi să-l ocolească

Cu trotineta electrică pe autostrada A3. Un tânăr merge pe banda de viteză pe trotinetă, iar şoferii sunt obligaţi să-l ocolească. Sursa foto: captură video Alin Radu / Facebook

Un tânăr aflat pe o trotinetă electrică a fost filmat de un şofer deplasându-se pe o autostradă din România.

Potrivit imaginilor publicate pe Facebook, tânărul pe trotinetă electrică se deplasa pe banda de viteză a autostrăzii A3 Bucureşti-Ploieşti, fiind depăşit de maşini prin dreapta, inclusiv de şoferul care l-a filmat.

Pe lângă faptul că se deplasa pe autostradă pe trotineta electrică, fapt interzis prin Codul Rutier, tânărul nu purta niciun fel de echipament de protecţie şi ocupa şi banda de viteză, care trebuie folosită doar pentru depăşiri, obligând şoferii autovehiculelor să-l ocolească şi riscând să provoace un accident rutier grav.

Ce reguli trebuie să respecte conducătorii trotinetelor electrice

Codul Rutier interzice circulaţia trotinetelor electrice pe autostrăzi şi drumuri expres, iar fapta este considerată contravenţie şi se sancţionează cu amendă prevăzută în clasa III de sancţiuni, adică de la 6 la 8 puncte-amendă (între 1297 de lei şi 1730 de lei).

Trotinetele electrice pot fi folosite doar pe drumuri unde viteza maximă este 50 km/oră.

Pentru a le folosi pe drumurile publice, conducătorii trebuie să aibă cel puțin 14 ani, vehiculele trebuie să fie echipate cu sisteme de iluminare și elemente reflectorizante, iar noaptea circulația este permisă numai cu acestea în stare de funcționare.

Casca este obligatorie pentru cei sub 16 ani atunci când merg pe partea carosabilă, iar transportul pasagerilor pe trotinete electrice este interzis.