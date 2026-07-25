O pisică a fost prinsă în timp ce transporta droguri într-o închisoare din Rusia

<1 minut de citit Publicat la 08:00 25 Iul 2026 Modificat la 08:00 25 Iul 2026

Angajații au observat animalul înainte ca acesta să pătrundă în incinta închisorii. Foto: X / Siyah Sancak

O tentativă neobișnuită de trafic de droguri a fost dejucată într-un penitenciar din Rusia, unde o pisică a fost folosită pentru a transporta substanțe interzise către deținuți, potrivit Euronews.

Incidentul a avut loc la Penitenciarul nr. 17 din orașul Nijni Novgorod, unde angajații au observat animalul înainte ca acesta să pătrundă în incinta închisorii.

Potrivit Serviciului Federal al Penitenciarelor din Rusia (FSIN), pisica purta la gât două gulere improvizate din material textil. În interiorul acestora erau ascunse droguri destinate unor persoane aflate în detenție.

După capturarea animalului, gardienii au îndepărtat gulerele și au solicitat intervenția unui câine special antrenat pentru depistarea drogurilor. Acesta a confirmat că în pachetele ascunse se aflau substanțe narcotice.

Reprezentanții penitenciarului au precizat că, după verificări, pisica a fost eliberată, constatându-se că nu suferise nicio vătămare în urma incidentului.

Autoritățile nu au oferit, deocamdată, informații despre persoanele care ar fi organizat tentativa de introducere a drogurilor în penitenciar sau despre cantitatea exactă de substanțe confiscată.