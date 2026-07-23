Ploi torențiale și vijelii în mai multe județe din țară: ANM a emis un alt Cod galben. Hărți cu zonele vizate de vremea rea

1 minut de citit Publicat la 10:39 23 Iul 2026 Modificat la 10:45 23 Iul 2026

Mai multe regiuni ale țării vor fi afectate de averse torențiale, descărcări electrice, vijelii, grindină și intensificări ale vântului. Sursa foto: Getty Images

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis, joi, o atenționare Cod galben de ploi și vijelii, valabilă în opt județe, în intervalul 23 iulie, orele 13 - 21. De asemenea, potrivit ANM, vineri, în intervalul orar 12 - 21, atenționarea este valabilă în cea mai mare parte a Munteniei și a zonei de munte, sud-vestul Moldovei și al Transilvaniei.

Astfel, potrivit ANM, în intervalul 23 iulie, orele 13 – 21, în județele Timiș, Arad, Bihor, Sălaj, Satu Mare și Maramureș vor fi perioade cu instabilitate atmosferică ce se va manifesta prin intensificări ale vântului și vijelii (viteze la rafală de 50...70 km/h), averse torențiale însemnate cantitativ (15...25 l/mp), descărcări electrice și căderi de grindină de mici dimensiuni (1...2 cm).

În județele Dâmbovița și Prahova vor fi averse însemnate cantitativ, descărcări electrice, intensificări de scurtă durată ale vântului cu viteze la rafală în jurul a 50 km/h. Se vor acumula 20...40 l/mp.

Vineri, 24 iulie, în intervalul 12 - 21, în cea mai mare parte a Munteniei și a zonei de munte, precum și în sud-vestul Moldovei și al Transilvaniei vor fi perioade cu instabilitate atmosferică ce se va manifesta prin averse torențiale însemnate cantitativ, descărcări electrice, intensificări ale vântului și vijelii (viteze la rafală de 50...70 km/h).

Pe arii restrânse va fi grindină de mici și posibil medii dimensiuni (1...3 cm).

În intervale scurte de timp (1...3 ore) și prin acumulare cantitățile de apă vor fi de 20...30 l/mp și izolat de peste 40...50 l/mp.