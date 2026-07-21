Scene incredibile la Lungulețu. Un mire e bătut la nuntă și vine la secție. Șeful de post e beat și cheamă interlopii să-l bată din nou

Şeful unui post de poliţie din Dâmboviţa a fost implicat într-un scandal şi a refuzat să sufle în etilotest. Sursa colaj foto: captură Antena 3 CNN

Inspectoratul de Poliţie Judeţean Dâmboviţa a demarat o anchetă, după ce şeful postului din localitatea Lunguleţu a fost implicat într-un scandal şi a refuzat să să sufle în etilotest. Scenele s-au petrecut la scurt timp după ce un mire a mers la secţie ca să-i reclame pe indivizii care l-au agresat la propria nuntă. Bărbatul era însoţit de socrul său, care, atunci când a văzut o sticlă cu alcool în biroul şefului de post, a decis să sune la 112 şi să-l reclame. Furios pe gestul socrului mic, poliţistul şi-a sunat nişte prieteni ca să-l ia de la serviciu, iar în acel moment a izbucnit scandalul. Indivizii l-au bătut pe mire. Unul dintre martori l-a filmat pe şeful de post în timp ce se afla în maşina interlopilor, chemaţi să îl salveze de etilotest. În acest caz a fost deschis dosar penal pentru loviri şi distrugere.

Scenele violente au avut loc pe strada din faţa secţiei de poliţie din Lunguleţu, judeţul Dâmboviţa. Mirele şi prietenii care l-au însoţit la post unde voia să reclame bătaia de la propria nuntă au încasat pumni şi picioare de la interlopii, pe care şeful de poliţie i-a chemat ca să-l ducă acasă şi să nu sufle în etilotest.

Momentele şocante au fost privite de şeful de post din localitatea Lunguleţu din maşina unuia dintre agresori. "Lasă să-ţi pună fiola! Eşti beat! Uite-l! Uite-i faţa! Eşti beat, eşti mort", a spus unul dintre martorii care l-au filmat pe omul legii.

Scandalul de la secţia de poliţie din Lunguleţu a început după ce bărbatul chemat la audieri fusese lovit de un invitat chiar la nunta lui.

"Socrul meu, când a văzut sticla de votcă pe masă a zis: «Stai aşa, că sunt la 112, vreau să se ia o măsură». Da, era pe masă, în postul de poliţie. A sunat la 112 (...). Când ne-am dus acolo, şeful de post era închis în postul de poliţie", a declarat mirele.

Ulterior, acesta a mai povestit: "A încercat să plece cu maşina dânsului, nu l-am lăsat să plece cu acea maşină. Dând telefoane în continuare, speriat, a ieşit în afara postului de poliţie, s-a urcat cu un consătean. Noi i-am spus acestuia că n-are cum să-l ia, că îl rugăm frumos, nu vrem să ne certăm cu nimeni, doar să-l ţină până vine poliţia".

Bărbatul susţine că şeful de post a încercat să plece de la secţie cu un tânăr, însă nu a reuşit.

"Lasă să-i pună fiola, ai pus-o!", a strigat unul dintre martori, iar altcineva a spus: "Stai acolo, mă, că eşti mort de beat".

Cu toate acestea, omul legii a mai făcut o încercare, iar în ajutor i-au venit mai mulţi indivizi. Astfel, scandalul a degenerat.

Mirele, bătut de interlopii chemaţi de şeful de poliţie din Lunguleţu

"La un moment dat, au venit cei care ne-au şi bătut. Au venit la faţa locului şi au spus: «Lăsaţi-l pe şeful de poliţie să plece». (...). Când au venit ei, ne-au luat la bătaie, mi-au dat un pumn în tâmplă, am căzut la pământ, mi-au dat cu picioarele, soacră-mea s-a băgat, iar când m-am ridicat, el era în maşina băieţilor acestora", a mai explicat mirele.

IPJ Dâmboviţa a deschis un dosar penal pentru loviri şi distrugere. Şeful de post este şi el verificat, deşi superiorii susţin că era în timpul liber şi venise doar pentru audieri.

"La nivelul Inspectoratului de Poliție Județean Dâmbovița, prin structura de control intern, în urma verificărilor efectuate, a fost declanșată cercetarea prealabilă, în vederea stabilirii existenței unor abateri disciplinare", a declarat Georgiana Danalache, purtătorul de cuvânt al IPJ Dâmboviţa, în cadrul unei intervenţii telefonice pentru Antena 3 CNN.