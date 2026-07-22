Alertă meteo ANM Cod portocaliu în Capitală: Va ploua azi în București cât într-o lună. Vremea se răcește cu 11 grade față de ieri

1 minut de citit Publicat la 10:55 22 Iul 2026 Modificat la 11:04 22 Iul 2026

Străzi inundate în București și Ilfov, 22 iulie 2026. Sursa foto: Antena 3 CNN

Bucureștiul a intrat miercuri sub incidența unui episod de vreme severă, cu averse torențiale, vijelii și o scădere bruscă a temperaturilor. După ce marți termometrele au indicat aproximativ 31 de grade Celsius, astăzi maxima nu va depăși 20 de grade, potrivit prognozei speciale emise de Administrația Națională de Meteorologie (ANM). Capitala a intrat și sub avertizare meteo Cod portocaliu de ploi.

Meteorologii avertizează că, în intervalul 22 iulie, ora 10:00 – 23 iulie, ora 09:00, cerul va avea înnorări accentuate și vor fi perioade cu averse torențiale, descărcări electrice și intensificări ale vântului.

Cantitățile de apă vor ajunge la 20-40 l/mp, iar izolat pot atinge 50 l/mp, echivalentul precipitațiilor normale pentru aproape întreaga lună iulie.

Vântul va sufla slab și moderat, însă în timpul furtunilor va avea intensificări de 50-70 km/h, iar spre sfârșitul intervalului sunt așteptate și condiții de ceață. Temperaturile vor coborî până la 14-15 grade în cursul nopții.

Cod portocaliu de ploi pentru București și Ilfov

În intervalul 22 iulie, ora 10:00 – 18:00, municipiul București și județul Ilfov se află sub cod portocaliu de instabilitate atmosferică accentuată.

Potrivit ANM, sunt prognozate:

averse torențiale cu acumulări de 30-50 l/mp;

rafale de vânt de 70-90 km/h;

frecvente descărcări electrice;

vijelii.

Vremea se ameliorează joi

Pentru intervalul 23 iulie, ora 09:00 – 21:00, meteorologii anunță o vreme în continuare ușor instabilă, dar cu temperaturi în creștere. Maxima va ajunge la 24-25 de grade, însă valorile vor rămâne sub cele normale pentru această perioadă.

Cerul va fi temporar noros, iar local vor mai fi averse slabe, în general de 5-10 l/mp, însoțite izolat de descărcări electrice. Vântul va continua să sufle moderat.

Recomandările ISU pentru populație

În contextul avertizării meteo, Inspectoratul pentru Situații de Urgență București Ilfov (ISU B-IF) le recomandă bucureștenilor să evite deplasările și activitățile în aer liber pe durata fenomenelor periculoase.

Autoritățile îi sfătuiesc pe oameni:

să amâne activitățile desfășurate în spații deschise sau la înălțime;

să închidă ferestrele și să fixeze obiectele aflate pe balcoane sau în curți;

să evite adăpostirea sub copaci, în apropierea stâlpilor, panourilor publicitare sau a altor structuri care pot fi doborâte de vânt;

să curețe șanțurile și rigolele pentru a permite scurgerea apei;

să nu încerce traversarea cursurilor de apă și să nu se apropie de malurile acestora în cazul creșterii debitelor.

Autoritățile le recomandă cetățenilor să urmărească în permanență avertizările meteorologice și să respecte indicațiile transmise de instituțiile abilitate până la încetarea fenomenelor periculoase.