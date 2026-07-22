Furtuni violente în toată țara, miercuri și joi. Coduri roșu, portocaliu și galben de vreme rea emise de ANM. Hărți cu zonele vizate

2 minute de citit Publicat la 10:19 22 Iul 2026 Modificat la 10:19 22 Iul 2026

Coduri roșu, portocaliu și galben de vreme rea emise de ANM Sursa foto: Getty Images

Administrația Națională de Meteorologie a emis mai multe avertizări Cod Roșu, Cod Portocaliu și Cod Galben de vreme severă, valabile începând de miercuri, 22 iulie, și până joi, 23 iulie. Sunt prognozate perioade de instabilitate atmosferică, ploi torențiale, descărcări electrice, intensificări ale vântului și vijelii.

Cod roșu în județul Tulcea: peste 120 l/mp, izolat

Cea mai severă avertizare este codul roșu, valabil în județul Tulcea între 22 iulie, ora 18:00, și 23 iulie, ora 6:00.

Meteorologii anunță instabilitate atmosferică deosebit de accentuată, averse torențiale și abundente, descărcări electrice, intensificări ale vântului și vijelii. Rafalele pot depăși 80-90 km/h.

Cantitățile de apă vor ajunge la 90-110 l/mp prin acumulare și, izolat, pot depăși 120 l/mp.

Cod galben: furtuni și ploi torențiale în mai multe regiuni

Prima avertizare cod galben este valabilă miercuri, 22 iulie, între orele 10:00 și 18:00, în nordul și sudul Olteniei, sud-vestul Munteniei, centrul Moldovei, sudul Transilvaniei și local în zona montană.

În aceste regiuni sunt așteptate averse torențiale, descărcări electrice, intensificări ale vântului și vijelii cu viteze la rafală de 50-70 km/h. Izolat poate cădea grindină de mici și posibil medii dimensiuni, de 1-3 centimetri.

Cantitățile de apă vor ajunge la 20-30 l/mp în intervale scurte de timp și prin acumulare, iar izolat pot depăși 40-50 l/mp.

Cod portocaliu: averse abundente și vijelii cu rafale de până la 90 km/h

În același interval, 22 iulie, ora 10:00 – 18:00, este în vigoare un cod portocaliu pentru nord-estul Olteniei, nordul, centrul și estul Munteniei, Dobrogea, sudul Moldovei și sud-estul Transilvaniei.

Meteorologii avertizează asupra unei instabilități atmosferice accentuate, cu averse torențiale importante cantitativ, descărcări electrice, intensificări ale vântului și vijelii. Rafalele pot atinge viteze de 70-90 km/h.

Cantitățile de apă vor fi de 30-50 l/mp în intervale scurte de timp și prin acumulare, iar pe arii restrânse pot ajunge la 70-90 l/mp.

Cod galben, în noaptea de miercuri spre joi, în estul Munteniei și sud-vestul Moldovei

O nouă avertizare cod galben va fi valabilă între 22 iulie, ora 18:00, și 23 iulie, ora 6:00, în estul Munteniei, sud-vestul Moldovei și local în Carpații Orientali.

Vor fi perioade cu instabilitate atmosferică, averse torențiale, descărcări electrice, intensificări ale vântului și vijelii cu rafale de 50-70 km/h. Pe arii restrânse este posibilă grindina de 1-3 centimetri.

Cantitățile de apă vor fi de 20-30 l/mp, iar izolat pot depăși 40-50 l/mp.

Cod portocaliu în Galați, Brăila, Constanța și estul județelor Ialomița și Călărași

În intervalul 22 iulie, ora 18:00 – 23 iulie, ora 6:00, este emis cod portocaliu pentru județele Galați, Brăila și Constanța, precum și pentru estul județelor Ialomița și Călărași.

În aceste zone sunt prognozate perioade de instabilitate atmosferică accentuată, cu averse torențiale importante cantitativ, descărcări electrice, intensificări ale vântului și vijelii. Rafalele pot ajunge la 70-90 km/h.

Cantitățile de apă vor fi de 30-50 l/mp, iar pe arii restrânse pot ajunge la 70-90 l/mp.

Cod portocaliu în Tulcea și în dimineața zilei de joi

Pentru județul Tulcea este emis și un cod portocaliu valabil în intervalul 23 iulie, ora 6:00 – 12:00.

Vor continua perioadele cu instabilitate atmosferică accentuată, averse torențiale, descărcări electrice, intensificări ale vântului și vijelii cu rafale de 70-90 km/h.

Cantitățile de apă vor fi de 20-40 l/mp, iar izolat pot depăși 50 l/mp.