Avertizare imediată de la ANM. Cod galben de averse torențiale și grindină în trei județe. Localitățile afectate

<1 minut de citit Publicat la 19:45 22 Iul 2026 Modificat la 19:45 22 Iul 2026

În zeci de localități din țară se vor semnala averse torențiale, a anunțat ANM. Foto: Getty Images

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis miercuri după-amiază două avertizări imediate de Cod galben de averse torențiale, vânt puternic și grindină în mai multe localități din județele Mureș, Cluj și Bistrița-Năsăud.

Meteorologii au emis un Cod galben valabil între orele 19:30 - 20:30 în mai multe județe din județul Mureș.

Localitățile afectate din Județul Mureş: Sarmașu, Band, Pănet, Gornești, Ceuașu de Câmpie, Ernei, Brâncovenești, Reghin, Batoș, Glodeni, Râciu, Sânpetru de Câmpie, Lunca, Petelea, Solovăstru, Breaza, Miheșu de Câmpie, Beica de Jos, Suseni, Voivodeni, Ideciu de Jos, Șăulia, Fărăgău, Pogăceaua, Șincai, Grebenișu de Câmpie, Mădăraș, Crăiești, Băla, Cozma;



Se vor semnala: averse torențiale care vor acumula 15...25 l/mp, descărcări electrice, intensificări ale vântului(45-55 km/h), grindină de mici dimensiuni(1-2 cm).

De asemenea, între orele 19:00 - 20:30, în mai multe localități din județele Cluj și Bistrița-Năsăud va fi valabil un Cod galben de averse torențiale.

Localitățile afectate din județul Cluj: Bonțida, Mociu, Cămărașu, Căianu, Cătina, Țaga, Sânmărtin, Geaca, Pălatca, Buza;

Localitățile afectate din județul Bistrița-Năsăud: Teaca, Lechința, Chiochiș, Nușeni, Matei, Galații Bistriței, Urmeniș, Budești, Sânmihaiu de Câmpie, Milaș, Miceștii de Câmpie, Silivașu de Câmpie;



Se vor semnala: averse torențiale care vor acumula 15...25 l/mp, descărcări electrice, intensificări ale vântului (45...55 km/h), grindină de mici dimensiuni (1...2 cm).