A fost cea mai rece zi de 22 iulie din istoria măsurătorilor meteo: S-au înregistrat anomalii termice record inclusiv în București

<1 minut de citit Publicat la 11:07 23 Iul 2026 Modificat la 11:10 23 Iul 2026

Zi rece de vară la munte. Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Getty Images

Data de 22 iulie 2026 a intrat în istoria meteorologiei din România, după ce a devenit cea mai rece zi de 22 iulie de când se efectuează măsurători în țara noastră.

Potrivit datelor înregistrate de Administrația Națională de Meteorologie (ANM), 21 de stații meteorologice au consemnat noi recorduri zilnice ale celei mai scăzute temperaturi maxime pentru această dată din calendar.

Și în Capitală au fost stabilite recorduri pentru 22 iulie, toate cele trei stații meteorologice înregistrând maxime neobișnuit de scăzute:

Băneasa: 17,4°C;

17,4°C; Filaret: 18,0°C;

18,0°C; Afumați: 17,9°C.

Printre cele mai scăzute temperaturi maxime măsurate în țară s-au numărat:

Brașov: 15,9°C;

15,9°C; Joseni: 16,2°C;

16,2°C; Miercurea Ciuc: 16,9°C;

16,9°C; Urziceni: 17,2°C;

17,2°C; Buzău: 17,5°C;

17,5°C; Piatra Neamț: 17,9°C.

Meteorologii subliniază că aceste valori sunt cu până la 15 grade Celsius sub normalul climatologic al perioadei, o abatere termică extrem de rară pentru a doua jumătate a lunii iulie, când, în mod obișnuit, maximele depășesc frecvent 30 de grade Celsius în multe regiuni ale țării.

Recordurile înregistrate miercuri arată caracterul excepțional al episodului de răcire care a afectat România, transformând această zi în cea mai rece de 22 iulie din întreaga istorie a observațiilor meteorologice efectuate în țară.