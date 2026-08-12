Serviciile secrete din Germania primesc puteri sporite și spionează cu AI. Operatorii de telecomunicații, obligați să furnizeze date

2 minute de citit Publicat la 17:07 12 Aug 2026 Modificat la 17:07 12 Aug 2026

Guvernul german dă serviciilor de informații interne și externe mai multe puteri pentru a accesa datele operatorilor telecom și folosierea Inteligenței Artificiale. Foto: Getty Images

Guvernul german a aprobat, miercuri, mai multe măsuri care acordă serviciilor de informații noi puteri pentru a intercepta comunicațiile și a perturba operațiunile adversarilor străini.

Inițiativa este justificată de oficialii germani prin amenințările în creștere reprezentată de atacurile cibernetice și hibride, relatează Agerpres, care citează Reuters.

În discuție de câteva luni, măsurile guvernamentale dau serviciului de informații externe, BND, dar și serviciului de informații externe, cât și BfV, competențe mai largi în ceea ce privește accesarea comunicațiilor digitale, colectarea de date și desfășurarea de operațiuni active pentru a contracara atacurile.

Această reformă ar trebui să intre în vigoare anul viitor, cu condiția să primească aprobarea parlamentului german.

Ministrul german de interne, Alexander Dobrindt, a declarat că măsurile, care ar încorpora instrumente de inteligență artificială, ar "revoluționa arhitectura de securitate a Germaniei".

Ministru german: "Transformăm BND și BfV în adevărate servicii secrete"

"Transformăm serviciile noastre de informații în adevărate servicii secrete", a declarat el în cadrul unei conferințe de presă la Berlin, precizând că, pentru prima dată, serviciilor germane de informații li se vor acorda competențe operaționale.

Demersul a atras însă critici din partea unor grupuri pentru drepturile civile.

Konstantin von Notz, din partea Verzilor (de opoziție), s-a declarat în favoarea acordării unor competențe extinse serviciului de informații BND, având în vedere gama tot mai largă de amenințări.

Totuși, el a afirmat că acordarea unor competențe extinse similare serviciilor de securitate internă reprezintă "un motiv de îngrijorare din perspectiva statului de drept".

Serviciile de informații germane, create după cel de-al Doilea Război Mondial, când amintirea regimului nazist era încă vie, au avut în mod tradițional puteri mai limitate decât cele ale unor țări aliate, precum Franța, Marea Britanie sau SUA.

Însă, pe fondul avertismentelor privind intensificarea amenințărilor din partea unor țări precum Rusia și Iran, au existat presiuni pentru a li se atribui mai multă autoritate, astfel încât să ia măsuri concrete pentru a contracara atacurile.

Germania se confruntă cu un pericol "real, foarte acut" reprezentat de atacurile hibride ale unor puteri străine și nu se mai poate baza doar pe serviciile de informații ale aliaților pentru propria securitate, a declarat Nina Warken, șefa de cancelarie a lui Friedrich Merz.

Un presupus atac cu dronă explozivă, dejucat înainte adoptării noii reforme a serviciilor de informații

Săptămâna trecută, un presupus atac a fost evitat când o dronă cu explozibil a fost descoperită pe aeroportul din Leipzig, în estul Germaniei.

Alte drone de supraveghere neidentificate au fost observate cu regularitate la baze militare și la alte amplasamente din Germania.

În baza noilor competențe, serviciile germane ar putea interfera cu infrastructura atacatorilor pentru a dezactiva, de pildă, explozibilii și a permite desfășurarea operațiunilor de supraveghere.

În spațiul cibernetic, serviciile germane ar avea autoritatea de a putea pirata sisteme IT ale atacatorilor, de a copia sau șterge date și de a dezactiva instrumentele utilizate în campanii de către state străine.

Operatorii telecom din Germania ar putea fi amendați dacă nu furnizează date la cererea serviciilor secrete

Reforma stabilește, de asemenea, noi reguli privind utilizarea programelor de spionaj ale statului în cadrul căutărilor online și în așa-numita supraveghere a telecomunicațiilor la sursă.

Companiile de telecomunicații, platformele digitale, operatorii de transport și intermediarii financiari ar putea fi obligați să furnizeze date, sub sancțiunea unor amenzi și a unor inspecții la fața locului.

Aceste măsuri ar crea baze juridice mai detaliate pentru anchetele cibernetice și ar centraliza controlul în cadrul Consiliului independent de control.

Acesta este un organism extern de supraveghere care, în prezent, supraveghează activitatea radioelectronică a serviciului de informații externe, BND.