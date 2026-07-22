Avertizare imediată de la ANM. Cod portocaliu de averse torențiale pentru București și trei județe

1 minut de citit Publicat la 07:57 22 Iul 2026 Modificat la 08:33 22 Iul 2026

ANM a emis cod portocaliu de vijelii. Sursa foto: Antena 3 CNN

Administrația Națională de Meteorologie a emis miercuri dimineață o avertizare nowcasting Cod portocaliu de averse torențiale pentru municipiul București. Avertizări similare au fost emise și pentru județele Olt, Giurgiu și Teleorman.

Avrtizarea pntru București este valabilă de la 7.55 la 8.30.

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Meteorologii avertizează că vor fi averse torențiale, care vor acumula local cantități de apă de 25-40 de litri pe metru pătrat, frecvente descărcări electrice și intensificări ale vântului.

Autoritățile au transmis și un mesaj RO-Alert.

Bucureștenii sunt îndemnați să evite deplasările și să stea la adăpost.

Cod portocaliu și pentru județele Olt, Giurgiu și Teleorman

De asemenea, în judeţul Olt, respectiv în localităţile: Radomireşti, Dăneasa, Stoicăneşti, Mihăeşti, Văleni şi Seaca, vor fi, până la ora 8:40, averse torenţiale care vor acumula 25 - 40 litri/mp, frecvente descărcări electrice, intensificări ale vântului, vijelie (rafale de 70 - 90 km/h) şi grindină de dimensiuni medii (2 - 4 cm).



Sunt prognozate fenomene similare în judeţul Giurgiu, în localităţile: Roata de Jos, Vânătorii Mici, Crevedia Mare, Bucşani, Mârşa şi în judeţul Teleorman, respectiv în Blejeşti, Poeni, Gratia, Siliştea, Cosmeşti, Scurtu Mare, Sârbeni şi Purani.



Până la ora 9:00, va fi în vigoare un Cod galben de furtună în zona de munte a judeţului Gorj şi în localitatea Padeş. În aceste zone se vor semnala averse torenţiale care vor acumula 15 - 25 litri/mp, descărcări electrice, intensificări ale vântului (rafale de 50 - 70 km/h) şi grindină de mici dimensiuni (1 - 2 cm).



Avertizările de fenomene periculoase imediate se emit pentru o perioadă de maximum şase ore.