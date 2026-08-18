Vin ploi și vijelii de 90 km/h. Șefa ANM anunță regiunile afectate. Ce urmează începând de joi

1 minut de citit Publicat la 13:21 18 Aug 2026 Modificat la 13:22 18 Aug 2026

Vremea în România trece de la o extremă la alta. După furtuni și ploi, vine iar arșița. Colaj foto: Getty Images

Ploile torențiale și vijeliile puternice care iau în stăpânire România vor fi urmate de un nou fenomen extrem, de la mijlocul acestei săptămâni.

Elena Mateescu, director general ANM, a explicat la Antena 3 CNN cum vor decurge schimbările.

"Până în această seară, la ora 21, vor fi în vigoare informarea meteorologică și Codul galben ce vizează intensificări de vânt.

Codul galben vizează cea mai mare parte a țării, pentru viteze la rafală de 50 - 70 km la oră, iar la munte, de peste 80 - 90 km pe oră.

Informarea meteorologică vizează probabilitatea ca manifestările de instabilitate să fie caracterizate prin averse torențiale moderate cantitativ.

Contăm pe valori de 15 - 20 de litri pe metru pătrat, izolat peste 20 - 25 de litri pe metru pătrat, în special în zonele nordice ale țării.

În același timp, avem un Cod galben pentru zone din partea de sud-est a țării, inclusiv municipiul București, unde și astăzi vremea va fi caniculară, cu maxime de 35 - 36 de grade Celsius.

De joi, România se topește iar sub aerul fierbinte. Vor fi valori de 39 de grade și disconfort termic accentuat

Acest episod va fi de scurtă durată, pentru că, începând de la mijlocul acestei săptămâni, mai precis de joi, temperaturile vor fi în creștere.

Un val de căldură se va extinde și disconfortul termic va fi ridicat.

Maximele zilei de joi vor fi cuprinse între 29 până la 37 de grade, iar vineri, chiar 39 de grade.

Cele mai ridicate valori sunt așteptate, de această dată, atât în Câmpia de Vest, cât și în Lunca Dunării.

Ziua de sâmbătă va aduce un ecart între 28 și 38 de grade Celsius, inclusiv în Capitală.

Așteptăm sâmbătă valori maxime în jurul a 36 - 38 de grade Celsius.

Așadar, o vreme caniculară, cu disconfort termic în accentuare", a spus Elena Mateescu la Antena 3 CNN.