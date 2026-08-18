Ce este El Niño și ce înseamnă pentru vreme, apă și economia globală

Pământul din spațiu. Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Getty Images

Caracterizat prin temperaturi ale suprafeței mării mai ridicate decât în mod normal în Pacificul ecuatorial, El Niño apare la fiecare câțiva ani. Agențiile meteorologice și cercetătorii din întreaga lume sunt în stare de alertă maximă, deoarece, atunci când căldura stocată în ocean este eliberată în atmosferă, aceasta declanșează o reacție în lanț care afectează precipitațiile, temperaturile și chiar activitatea uraganelor în întreaga lume.

El Niño din acest an s-a intensificat într-un ritm excepțional și va produce perturbări majore în domenii de la pescuit până la sezoanele de schi.

Nu toate efectele sunt negative - sud-vestul afectat de secetă, de exemplu, este probabil să înregistreze mai multe precipitații în timpul iernii - însă anticiparea lor este esențială pentru a fi pregătiți, potrivit publicației Wired.

Iată ce este El Niño, de ce acesta ar putea fi un „super El Niño” și unde se vor resimți cel mai puternic efectele sale.

Ce este El Niño

Pentru declararea unui fenomen El Niño trebuie atins un anumit prag al căldurii oceanice în Pacific - mai exact, într-o regiune cunoscută sub numele de Niño 3.4. Este o zonă situată între Niño 3 și Niño 4, dacă vreți să intrăm și mai mult în detalii. În termeni simpli, este o regiune din Pacificul tropical central-estic.

Administrația Națională Oceanică și Atmosferică a SUA (NOAA) folosește temperatura medie a suprafeței mării din această regiune, calculată pe o perioadă de trei luni, pentru a determina dacă fenomenul El Niño este prezent. Dacă temperatura oceanului este cu 0,5 grade Celsius (0,9 grade Fahrenheit) peste normal în trei perioade consecutive de câte trei luni, care se suprapun, este declarat oficial un fenomen El Niño.

Alte agenții meteorologice procedează puțin diferit. Agenția Meteorologică a Japoniei monitorizează o regiune ușor diferită și folosește propriile criterii, în timp ce pragul stabilit de Biroul Australian de Meteorologie include și o componentă atmosferică.

Pe lângă încălzirea oceanelor, alizeele care bat dinspre est spre vest slăbesc, de asemenea. Acest lucru permite acumularea apei marine în partea estică a Pacificului. În 1997 și 2015 - când fenomenele El Niño s-au numărat printre cele mai puternice înregistrate vreodată - nivelul mării a crescut cu peste 18 centimetri peste media obișnuită.

Toate acestea cresc probabilitatea unor schimbări ale vremii în întreaga lume. Există creșterea menționată anterior a precipitațiilor în sud-vestul SUA, precum și o scădere corespunzătoare a precipitațiilor în nord-vestul Pacificului. Sezonul uraganelor din Atlantic tinde, de asemenea, să fie mai blând, cu mai puține furtuni.

Indonezia se confruntă cu un risc crescut de secetă, la fel ca anumite regiuni din sudul Africii. El Niño tinde, de asemenea, să crească probabilitatea unor ierni mai calde în Japonia și în anumite zone din Australia și Brazilia. (Putem vorbi doar despre probabilități, deoarece El Niño nu este singurul fenomen care influențează vremea într-o anumită zi sau într-un anumit sezon, însă fenomenul înclină balanța probabilităților.)

Ce este un „super El Niño”

„Super El Niño” nu este un termen oficial folosit de vreo agenție meteorologică, însă oamenii de știință îl folosesc, în general, pentru a defini orice fenomen în timpul căruia temperaturile cresc cu cel puțin 2 grade Celsius peste media normală. Deși nu există o definiție standardizată, patru fenomene El Niño sunt considerate suficient de puternice pentru a intra în această categorie: 1982–83, 1997–98, 2015–16 și 2023–24.

Când a avut loc fenomenul Super El Niño din 1982–83, bazinul fluviului Colorado din SUA a fost lovit de ninsori abundente record. Combinate cu temperaturile ridicate și precipitațiile din primăvară, acestea au făcut ca debitul râului să depășească de 1,5 ori media obișnuită. Rezervoarele din amonte s-au umplut pe rând până la capacitate maximă, ceea ce a forțat autoritățile să facă deversări de urgență, iar lacul Mead a ajuns, de asemenea, aproape de capacitate, determinând pentru prima dată în aproximativ 40 de ani scurgerea apei prin deversorul barajului Hoover. Ca urmare, bazinul a suferit pagube semnificative provocate de inundații. Cu alte cuvinte, efectele El Niño care ar putea fi considerate „bune” pot conduce în continuare la rezultate negative.

În 1997–98, Indonezia a fost lovită de cea mai gravă secetă din ultima jumătate de secol, în timp ce fenomenul Super El Niño din 2023–24 a contribuit la cea mai severă secetă din ultimii peste 100 de ani în sudul Africii. Condițiile au fost atât de extreme, încât aproximativ 61 de milioane de oameni au avut nevoie de ajutor umanitar.

Cum se conturează acest fenomen El Niño

Potrivit NOAA, există o probabilitate de peste 90% ca acest fenomen El Niño să devină „foarte puternic” în această toamnă și iarnă.

Modelările realizate de Berkeley Earth arată că temperaturile mediane din regiunea Niño 3.4 ar putea ajunge la 3,6 grade Celsius peste normal - chiar și după luarea în calcul a efectelor încălzirii globale pe termen lung. Acest nivel ar depăși cu aproximativ 0,8 grade Celsius recordul absolut înregistrat în timpul fenomenului El Niño din 2015–2016. Având în vedere că diferența dintre cel mai puternic și al cincilea cel mai puternic fenomen El Niño din ultimii 150 de ani a fost de numai aproximativ 0,5 grade Celsius, acest lucru reprezintă un nivel excepțional de încălzire.

Acest fenomen El Niño se dezvoltă, de asemenea, într-un ritm mai rapid decât de obicei. În timp ce fenomenul El Niño din 2015 s-a dezvoltat într-un context în care temperaturile suprafeței mării erau deja în creștere, cel din acest an a început într-o stare mai apropiată de La Niña, cu temperaturi ale suprafeței mării sub medie. Cu toate acestea, se spune că se dezvoltă chiar mai rapid decât fenomenul Super El Niño din 1997–98.

Nici impactul economic al fenomenului El Niño nu poate fi trecut cu vederea. O analiză a constatat că fenomenul El Niño din 1997–1998 a dus la o pierdere cumulată de aproximativ 5,7 trilioane de dolari în următorii cinci ani.

Cum rămâne cu La Niña

Contrapartida fenomenului El Niño este La Niña, caracterizată prin temperaturi oceanice mai scăzute decât în mod normal în Pacific.

Și aceasta apare la fiecare câțiva ani, iar efectele sale sunt, în general, opuse celor produse de El Niño. Printre acestea se numără o probabilitate mai mare de precipitații abundente în Indonezia, un sezon mai activ al uraganelor în Atlantic și condiții mai secetoase în sud-vestul SUA, printre altele.

Însă, având în vedere că El Niño este probabil să rămână fenomenul dominant cel puțin până în primăvară, acestea nu sunt efectele asupra cărora trebuie să ne concentrăm.