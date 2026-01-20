Vara 2026, sub semnul El Nino. Va fi unul din cei mai călduroși ani înregistrați vreodată

Anul 2026 va fi probabil printre cei mai călduroși ani din istoria măsurătorilor. Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Getty Images

Anul 2026 va fi probabil printre primii patru cei mai călduroși ani din istoria măsurătorilor, a anunțat serviciul de meteorologie Met Office din Marea Britanie, potrivit Earth.org.

Meteorologii estimează că temperatura globală pentru acest an va fi în jur de 1,46°C peste media perioadei preindustriale (1850-1900). Acest lucru ar face ca 2026 să fie al patrulea an consecutiv cu temperaturi peste 1,4°C.

„Ultimii trei ani au depășit probabil toți 1,4°C și ne așteptăm ca 2026 să fie al patrulea an consecutiv care să facă acest lucru,” a spus Adam Scaife, care conduce echipa din spatele prognozei globale a Met Office pentru 2026. „Înainte de această creștere, temperatura globală anterioară nu depășea 1,3°C,” a adăugat el.

Deceniul cel mai fierbinte

Creșterea valurilor de căldură extreme este un rezultat direct al încălzirii planetei noastre, cauzată de gazele cu efect de seră care rețin căldura în atmosferă. Acest lucru ridică temperatura suprafeței Pământului, ducând la valuri de căldură mai lungi și mai intense.

Creșterea constantă a nivelului gazelor cu efect de seră în atmosferă a coincis cu o creștere continuă a temperaturilor globale, ultimii 10 ani reprezentând cei mai călduroși 10 ani înregistrați.

2024, care ocupă primul loc în clasament, a fost și primul an cu temperaturi peste 1,5°C, pragul critic de încălzire globală stabilit prin Acordul de la Paris. Între timp, 2025 este pe cale să fie al doilea sau al treilea cel mai călduros an înregistrat, posibil egal cu 2023.

Influența El Niño / La Niña

Fenomenul climatic natural cunoscut sub numele de El Niño – Southern Oscillation (ENSO) — care include atât El Niño (încălzirea apelor din Pacific), cât și La Niña (răcirea lor) — poate influența temporar temperaturile globale.

La fel cum o fază El Niño a contribuit la temperaturile foarte ridicate în 2023–2024, o posibilă revenire a condițiilor La Niña sau neutre în această iarnă ar putea modera ușor creșterea pe termen scurt — dar nu schimbă tendința de creștere a încălzirii globale cauzate de gazele cu efect de seră.