La Niña a început să se prăbușească: Urmează o schimbare majoră de vreme în Europa, iarna 2026-2027 ar putea fi complet diferită

La Niña a început să se prăbușească: Urmează o schimbare majoră de vreme în Europa. Foto: severe-weather.eu

La Niña începe să se destrame rapid în Pacific, iar acest lucru va schimba semnificativ tiparele meteo în Europa în lunile următoare și mai ales în iarna 2026-2027, scrie severe-weather.eu. Specialiștii în climă avertizează că actuala fază rece a fenomenului ENSO se apropie de final, iar până la toamnă este foarte probabilă trecerea spre un nou episod El Niño, cu efecte majore asupra circulației atmosferice la nivel global.

În ultimele luni, Oceanul Pacific tropical a fost dominat de La Niña, o fază caracterizată de ape mai reci decât normalul. Datele recente arată însă că aceste anomalii reci încep să slăbească dinspre vest, pe fondul unor schimbări ample de presiune și al modificării vânturilor alizee. Practic, sistemul climatic global intră într-o etapă de „resetare”.

Deși răcirea oceanului se diminuează, influența La Niña asupra atmosferei nu dispare imediat. Efectele ei vor continua să se simtă până la începutul primăverii, inclusiv în Europa. În această perioadă, circulația atmosferică favorizează un flux vestic mai activ peste continent, ceea ce înseamnă, în general, temperaturi mai ridicate decât media sezonului în vestul și centrul Europei.

Prognozele sezoniere pentru intervalul februarie-aprilie confirmă acest scenariu: aer mai blând adus dinspre Atlantic, ierni mai puțin severe în vestul Europei și un început de primăvară relativ cald pentru multe regiuni. Acest tipar este tipic finalului unei faze La Niña.

Schimbarea majoră vine însă din adâncul oceanului. Sub suprafața Pacificului, la câteva sute de metri adâncime, s-a format deja un bazin extins de apă mai caldă, care avansează spre est. Acest „rezervor” de căldură este unul dintre cele mai clare semne că La Niña își pierde forța și că un episod El Niño se află în pregătire.

Modelele climatice pe termen lung indică o tranziție rapidă: La Niña se va încheia complet în următoarele luni, iar până în vara lui 2026 este de așteptat apariția unei faze El Niño, care ar putea deveni bine definită până în toamnă. Există un consens ridicat între principalele centre de prognoză internaționale, ceea ce crește gradul de încredere în acest scenariu.

Pentru Europa, impactul unui El Niño se vede mai ales iarna

Spre deosebire de La Niña, El Niño modifică traiectoria curenților de aer din Atlantic și poate deschide culoare de aer rece către sudul și centrul continentului. Statistic, acest lucru crește șansele de episoade reci și de ninsori mai consistente în zone care, în ultimii ani, au avut ierni mai blânde, inclusiv în părți din Europa Centrală și de Sud-Est.

Totuși, specialiștii subliniază că aceste efecte nu sunt uniforme și nu garantează automat ierni grele peste tot. Europa este influențată de mai mulți factori locali și regionali, iar ENSO acționează mai degrabă ca un „amplificator” al unor tipare deja existente.

Cert este că perioada de tranziție dintre La Niña și El Niño va aduce o variabilitate mai mare a vremii. După o primăvară relativ blândă, continentul ar putea intra într-un nou ciclu climatic, cu contraste mai accentuate și un potențial mai mare pentru fenomene extreme în sezonul rece 2026-2027.

Meteorologii spun că următoarele luni vor fi esențiale pentru a înțelege cât de puternic va deveni noul El Niño și ce efecte concrete va avea asupra Europei.