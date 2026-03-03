De ce au depășit prețurile din magazine majorarea TVA. Consilierul lui Isărescu: „Era inevitabil, au avut această scuză”

Guvernul a majorat TVA-ul, de la 1 august 2025, de la 19% la 21%. Foto: Getty Images

Eugen Rădulescu, consilierul guvernatorului Mugur Isărescu, a declarat, într-un interviu pentru Antena 3 CNN, că a observat și el că scumpirile la raft au depășit majorarea TVA. Era însă „inevitabil”, potrivit econimistului, faptul că retailerii vor „profita” de creșterea taxei pe valoare adăugată pentru a include și alte costuri.

Conform ultimului raport al Băncii Naționale, majorările din supermarketuri au depășit cele două procente cu care s-a majorat TVA. Din acest motiv și estimările privind prognoza inflației nu au coincis cu datele care au fost publicate ulterior de Institutul Național de Statistică.

„Am observat și eu empiric, să zic, la cumpărăturile pe care le fac. Am văzut că creșterile de prețuri de la raft au fost semnificativ mai sus”, a spus consilierul guvernatorului BNR, Eugen Rădulescu.

Economistul a adăugat că retailerii s-au folosit de această „scuză”, respectiv majorarea TVA, pentru a include și alte costuri.

„Noi am avut în ultimii ani creșteri de venituri care nu au fost acoperite de creșteri de producție. N-am avut o creștere de producție anul trecut. Am avut 0,6. Acum doi ani am avut 0,8 creștere. N-am avut creștere de producție, dar am avut creșteri foarte, foarte substanțiale de salarii. Să știți că toate aceste creșteri de salarii se sparg la un moment dat și nu se sparg pur și simplu în creșteri de prețuri. În august anul trecut, comercianții au avut această, să zicem, scuză. Trebuia să crească TVA-ul și au rotunjit ei cum le plăcea lor mai bine. Dar acest lucru era, cum să spun eu, inevitabil”, a mai spus consilierul BNR.

Guvernul a majorat TVA-ul, de la 1 august 2025, de la 19% la 21%. A rămas, totuşi, o cotă redusă de TVA de 11% pentru unele produse și servicii, cum ar fi: cărți, livrarea de lemn de foc, medicamente, alimente (cu anumite excepții), apă pentru irigații şi HoReCa.