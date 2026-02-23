Când va scădea inflația în România, potrivit BNR: “Creșterile de taxe și accize au aprins prețurile”

Dan Suciu a precizat că taxele în plus și majorarea accizelor au fost momente punctuale care “au aprins prețurile”. Sursa foto: Agerpres Foto

Purtătorul de cuvânt al BNR, Dan Suciu, a precizat la Antena 3 CNN că din a doua jumătate a anului 2026 “va fi o prăbușire a inflației” în România.

“Avem acum o inflație care stă destul de fixă la 9%. Comparăm situația prețurilor de acum un an și de aici vine această creștere, mai ales că la 1 iulie am avut creșterile acelea de TVA, de accize, liberalizarea prețurilor la energie și au fost dintr-odată patru puncte în plus la inflație. Le comparăm din iulie în permanență”, a precizat Dan Suciu.

El a atras atenția că inflația lunară este mai mică și că din februarie ar urma să scadă acest indicator: “Subiectiv vorbind, la inflația lunară nu vedem această adăugare de 4% în fiecare lună așa cum am văzut o dată pusă în luna iulie. Inflația lunară este mai mică. Creșterile de prețuri încep să fie mai mici. În ianuarie, a fost o cifră rezonabilă, dar ne așteptăm ca din februarie să scadă această inflație lunară. Odată ce nu mai avem această comparație anualizată cu luna iulie, reperul nostru subiectiv va fi inflația lunară care va fi mult mai mic. De la 1 iulie vom vedea și o prăbușire a acestui indicator care ne face să ne doară capul, inflația anuală”.

Întrebat dacă acest lucru se va traduce și printr-o scădere efectivă a prețurilor, Dan Suciu a precizat:

“Depinde cu ce facem comparația. Dacă o facem cu 1 iulie 2025, da, vom vedea un alt reper de preț mult mai rezonabil. Dar dacă o facem din momentul acesta cu luna precedentă, dacă vom compara lună cu lună, vom vedea că creșterile nu mai sunt așa spectaculoase. Să nu ne mai uităm la inflația anală, pentru că asta ne aprinde așteptările inflaționiste proprii, adică vedem această comparație anuală și spunem: ce mult au crescut prețurile! Avem așteptări să plătim mai mult, cei care sunt antreprenori și pun produse la vânzare au tendința de a crește prețul mai mare. Are o componentă subiectivă extrem de puternică inflația. Eu nu zic acum că o rezolvăm din vorbe, o rezolvăm din fapte!”.

Dan Suciu a mai precizat că taxele în plus și majorarea accizelor au fost momente punctuale care “au aprins prețurile”:

“Acestea trebuie să treacă și să vedem evoluțiile de acum încolo. Noi nu spunem că vor scădea prețurile, dar vestea relativ bună este că 4% așa cum au apărut în iulie nu vor apărea indiferent de motive în plus la indicele de inflație în situația din vară.

Inflația are o capacitate de a se autoaprinde, atâta timp cât așteptările legate de prețuri sunt cele care sunt ne facem de unii singuri rău, aprinzând prețurile”.

Amintim că ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a declarat duminică despre o eventuală creștere a pensiilor că nu poate fi discutată în acest moment, în lipsa unor resurse bugetare sustenabile, iar inflația ar urma să înceapă să scadă din vară și ar putea ajunge la finalul anului la 4%.

De asemenea, guvernatorul Băncii Naționale a României, Mugur Isărescu, a prezentat, miercuri, datele economice și previziunile BNR pentru perioada următoarae. Isărescu a explicat că economia funcționează „pshiologic”, iar asta se vede în date e de consum.