Sub 50% rată de vaccinare împotriva rujeolei în România. Industria farmaceutică cere măsuri urgente

Organizația Mondială a Sănătății recomandă o acoperire de cel puțin 95%. Foto: Getty Images

România ocupă primul loc în Europa la numărul de îmbolnăviri de rujeolă, iar situația din actualul sezon gripal este alarmantă, cu un număr de cazuri mult mai mare față de media ultimelor cinci sezoane. Creșterea incidenței bolilor transmisibile, pe fondul scăderii ratelor de vaccinare și al dezinformării, reprezintă una dintre cele mai importante provocări de sănătate publică. Tema a fost dezbătută de decidenți și specialiști în cadrul Conferinței Naționale „România în alertă – Boli transmisibile scapă de sub control”, organizată de Antena 3 CNN.

„Principala cauză a ratelor scăzute de vaccinare este dezinformarea. Desigur, mai sunt și altele care ar trebui adresate prin niște politici intervenționale, pe care cred că le vom explora în cadrul unor forumuri public-private necesare pentru a crește încrederea populației în vaccinuri, reducerea ezitării la vaccinare, pentru că acestea sunt cele mai eficace și cost-eficace intervenții medicale care, de-a lungul ultimilor zeci de ani, au salvat sute de milioane de vieți”, a declarat Gabriel Dină, Director Regional Pfizer – Country Manager România și Bulgaria.

Acesta a transmis și un mesaj pentru părinții care aleg să nu își vaccineze copiii: „Să aibă încredere în medicii lor, să ceară informații și să se informeze înainte de a lua o decizie”.

În prezent, rata vaccinării împotriva rujeolei este sub 50% în România, în condițiile în care Organizația Mondială a Sănătății recomandă o acoperire de cel puțin 95%. Foarte scăzut este și numărul vaccinărilor împotriva difteriei, tetanosului și pertussisului.

„Acestea sunt doar unele dintre cauzele bolilor infecțioase transmisibile, dar prevenibile prin vaccinare. Probabil că primul pilon este cel de acces, de a asigura un sistem funcțional de imunizare, al programului național de imunizare a copiilor și apoi considerarea introducerii în sistemul de compensare, introdus în 2023, a unor noi vaccinuri, pentru că acesta a fost un pas foarte important. În trecut se considera că vaccinurile sunt importante doar pentru copii, doar că trebuie să ținem cont că, odată cu îmbătrânirea, sistemul imunitar scade ca funcție și atunci avem nevoie, chiar și la vârsta adultă și la vârste înaintate, de vaccinare. Amintesc aici un virus pentru care a apărut un vaccin nou, relativ recent, virusul respiratoriu sincițial, care dă unele dintre cele mai grave forme de pneumonie la sugar și la copiii de vârstă mică, toți trecând prin infectare până la vârsta de 2 ani, dar și la persoanele adulte vârstnice cu comorbidități.

Pe de altă parte, ce s-ar mai putea face? Luarea în considerare, precum în alte sisteme, a acordării de stimulente pentru medicii de familie. Responsabilizarea clară pe rate de vaccinare individuală, urmărirea acestor rate la nivel județean și luarea de măsuri atunci când ele se impun”, a concluzionat Gabriel Dină.