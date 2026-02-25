Aproape jumătate dintre copiii din România nu sunt vaccinați împotriva bolilor grave

O treime dintre români refuză vaccinarea pentru că se tem de efectele adverse. Foto: Getty Images

Aproape jumătate dintre copiii din România nu sunt vaccinați împotriva rujeolei, poliomielitei, difteriei și tetanosului. Boli considerate eliminate încă de acum câteva decenii încep să reapară și, mai grav, fac și victime, mai ales în rândul copiilor. O treime dintre români refuză vaccinarea pentru că se tem de efectele adverse. Nu cunosc riscurile la care se expun prin neimunizare și preferă să asculte mai degrabă ce spun influencerii decât ce le recomandă medicii.

An de an, 350.000 de copii paralizau din cauza poliomielitei în întreaga lume, înainte de apariția vaccinului, în urmă cu 60 de ani. Vaccinul a eradicat treptat boala și a salvat milioane de vieți. Acum, însă, boala e pe cale să reapară.

„De ce aduc poliomielita în discuție? Pentru că este una dintre bolile pentru care există o rată de vaccinare de 55% în România. Ori noi vaccinăm într-o proporție de 55% poate și pentru că nu mai ținem minte despre ce boli vorbim. Poate că nu mai știm ce înseamnă difteria, poate nu știm ce înseamnă tusea convulsivă, poate nu știm ce înseamnă poliomielita, pentru că vaccinurile sunt victima propriului succes”, atrage atenția Cristina Pricop – Corporate Affairs Lead Sanofi.

Părinții tineri, reticenți în a-și vaccina copiii

Fie că au uitat ce ravagii făceau aceste boli contagioase, fie că nu știu la ce își expun familia, 34% dintre români refuză vaccinarea.

„Părinții, într-adevăr, mai ales părinții tineri, sunt reticenți în a-și vaccina copiii. Singurul vaccin pe care îl acceptă și îl solicită este cel împotriva rabiei. Pentru că citesc că rabia e o boală de care se moare în proporție de 100%. De toate celelalte boli nu le este teamă. Probabil că este foarte important ca ei să cunoască aceste boli care aparent au dispărut, dar ele n-au dispărut”, susține și prof. univ. dr. Victoria Aramă – președinte al Societății Române pentru Strategii de Vaccinare și Promovarea Sănătății.

„În fiecare zi găsim în cabinet pacienți reticenți la vaccinare. Virusul sincițial respirator, pentru noi, este un inamic foarte tăcut și foarte agresiv. De aceea, această vaccinare pe care ar trebui să o aibă în vedere gravida este un lucru fantastic. Eu aș numi acest lucru parte componentă din trusoul bebelușului”, afirmă și prof. univ. dr. Roxana Nemeș – medic primar pneumolog, medic specialist pediatru.

”Vaccinurile aduc o valoare economică foarte mare”

„Vaccinurile aduc o valoare economică foarte mare. Investițiile în prevenție au un randament de 14 la unu. Adică investești un leu și întorci înapoi 14, în timp ce cele de vaccinare au un randament de 19 la un leu. Iar când vorbim de grupele de risc, vorbim de 34 de lei randament la un leu”, explică Gabriel Dină – Director Regional Pfizer, Country Manager România și Bulgaria.

Deși vaccinurile s-au dovedit eficiente și au eradicat numeroase boli, mulți părinți se gândesc doar la posibilele efecte adverse. Nu fac însă același lucru când le administrează copiilor, fără recomandarea doctorului, medicamente sau vitamine care, de asemenea, pot provoca reacții adverse. Specialiștii prezenți la Conferința Națională România Inteligentă „România în alertă – Boli transmisibile scapă de sub control”, eveniment marca România Inteligentă, au atras atenția că e nevoie de ample acțiuni de demontare a miturilor și de combatere a dezinformării, în special din social media.

”Toți avem locul nostru în această ecuație”

„Nimic nu poate fi făcut de unul singur. Foarte importantă este colaborarea și colaborarea reală și asumarea rolului fiecăruia în această colaborare. Adică nu este vinovat medicul de familie, nu este vinovată autoritatea, nu este vinovat pacientul, ci toți avem locul nostru în această ecuație”, a continuat Cristina Pricop – Corporate Affairs Lead Sanofi.

Așadar, este nevoie de implicarea tuturor, altfel spitalele vor fi din nou pline de pacienți cu rujeolă, rubeolă, difterie, febră convulsivă sau poliomielită, boli care au ucis copii și adulți deopotrivă.