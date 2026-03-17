Bogdan Ivan spune că decizia reducerii accizei la combustibil e la Ilie Bolojan: „Aștept și eu”

Bogdan Ivan a declarat, marți seara, în Parlament, că decizia finală în criza prețului combustibililor aparține premierului și ministrului de Finanțe. Ministrul Energiei a precizat că a pus pe masa Coaliției și a Guvernului cinci scenarii pentru a menține prețul carburanților sub 10 lei/litru, că s-a asigurat că România este aprovizionată, iar mai departe decizia nu îi mai aparține. Presat să spună care ar fi nivelul de alarmă de la care recomandă Guvernului să intervină în piață, Bogdan Ivan a ezitat să ofere cifre exacte.

Ministrul Energiei a spus că a luat măsurile necesare pentru a se asigura că România este aprovizionată cu necesarul de energie și că poate bloca exporturile de combustibil în caz de urgență.

„Vă asigur că putem, atunci când este cazul, pe producția internă, să blocăm exporturile de combustibil tocmai pentru a ne asigura că avem satisfăcut necesarul pe piața internă, cu excepția solicitărilor care ar putea să vină din partea NATO.

Iar mai departe un document de lucru intern pe care l-am pus pe masa și a Coaliției și a guvernului, care are foarte multe alte scenarii de lucru, care în momentul de față pot să suporte modificări foarte clare.

Aștept și eu după ce vom trece bugetul pe anul 2026, ca împreună cu ministrul de Finanțe, cu prim ministru să se ia o decizie referitoare la măsurile care se vor impune pentru a limita această creștere a prețului la combustibil. Din acest punct de vedere ne-am făcut treaba, am pus-o pe masa Guvernului și să urmează să primim un răspuns”, a spus Bogdan Ivan.

Ministrul Energiei anunțase anterior, la Antena 3 CNN, că a propus 5 scenarii pentru ca prețul benzinei și motorinei să nu depășească 10 lei/litrul. Unul dintre aceste scenarii viza reducerea temporară a accizelor și taxelor care compun aproape 70% din prețul final al carburanților, „pe o perioadă limitată de timp până când vom reveni la normal după ce se va stinge acest conflict în Orientul Mijlociu.” Măsura nu este însă nici pe placul ministrului Alexandru Nazare, nici pe placul premierului Ilie Bolojan. Întrebat dacă totuși nu ar trebui să scadă acciza, Ivan a răspuns:

„Nu e Ivan nici ministrul de Finanțe, nici prim-ministru ca să decidă cât e cuantumul accizelor sau al TVA-ului sau formula finală. Eu am prezentat tehnic mai multe scenarii care au la bază cifre și scenarii foarte clare, care urmează să fie analizate de specialiștii Ministerului de Finanțe care să vină cu propunere în fața Coaliției pentru decizia finală.

Iar în momentul de față pot să vă spun că există o decizie principială la nivelul întregii Coaliții, indiferent de culoare politică, că trebuie să intervenim în situația în care lucrurile pe plan internațional se degradează”.

Ministrul Energiei a adăugat că o decizie finală urmată să fie luată de Guvern după adoptarea bugetului, care va avea loc joi.

„Deci în momentul de față sunt mai multe elemente. Lucrul care mă interesează pe mine e ca prețul la energie, la combustibil să nu crească din lipsă de aprovizionare, din penurie sau din alte motive. Acest lucru este rezolvat.

Doi, pentru a limita la maxim efectele asupra creșterii, pentru că deja avem un efect mondial pe care nu putem să îl controlăm noi din România, iar tendința este continuă de creștere odată cu escaladare a conflictului din Orientul Mijlociu am propus un cadru normativ prin care Guvernul, în funcție de constrângeri bugetare, în funcție de modul în care poate să lucreze pe aceste scenarii, va lua o decizie.

Că vorbim despre un alt prag, că vorbim despre un alt mecanism decât cel pe care l-am propus, e o discuție flexibilă, care va fi cel mai serios discutată după ce va fi adoptată acest buget.

Decizia finală, în clipa în care o să existe, o să fie comunicată de premierul României și de ministrul de Finanțe”, a spus Ivan.