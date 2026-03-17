Economist: „Nu rezolvi nimic cu măsuri de imagine”. De ce guvernul nu poate interveni eficient în criza carburanților

Creșterea accelerată a prețurilor la carburanți riscă să se transmită rapid în costul alimentelor, în timp ce Guvernul întârzie să adopte măsuri concrete. Economistul Cristian Năsulea avertizează că România nu doar că nu are resurse pentru intervenții eficiente, dar este și limitată de regulile europene, iar unele soluții aplicate în alte state sunt, în realitate, doar „măsuri de imagine”.

„În primul rând, nu este foarte clar cum se presupune că ar funcționa această schemă de la Ministerul Agriculturii”, a declarat acesta, la Antena 3 CNN.

Profesorul de economie mondială spune că planurile analizate în prezent ridică semne de întrebare privind aplicabilitatea lor.

„Doar că există niște limite în care trebuie să ne încadrăm cu aceste reduceri, iar planul pe care l-am văzut eu, cel puțin de la Ministerul Agriculturii, nu știu dacă este implementabil”, a explicat Năsulea.

Acesta a subliniat și problema deficitului bugetar, care limitează capacitatea statului de a interveni.

„Dincolo de faptul că noi nu avem bani, pentru că politicienii români din trecut au risipit averea țării și ne-au adus într-un deficit bugetar extrem, mai este și problema că am încălca niște reguli dacă am merge în direcția pe care pare să o sugereze Ministerul Agriculturii prin acest plan”, spune acesta.

În opinia sa, România nu a lăsat suficiente resurse pentru a putea reacționa într-o situație de criză.

„Deci avem, pe de o parte, niște probleme care mă fac să pun sub semnul întrebării tocmai posibilitatea de acțiune, în contextul în care nu mai avem resursele, nu am mai lăsat nimic deoparte ca să putem acționa în momentul în care a venit această criză” - Christian Năsulea, economist.

Acesta mai atrage atenția că unele măsuri adoptate în alte state europene sunt mai degrabă gesturi politice decât soluții reale.

„Și, pe de altă parte, cred că, dacă ne uităm la lista de acțiuni pe care le-au introdus alte țări europene, o să vedem că sunt multe care sunt mai degrabă făcute ca să arate politicienii de acolo că fac ceva”, mai spune Năsulea.

Economistul consideră că limitarea modificării prețurilor nu rezolvă problema de fond.

„Pentru că nu rezolvi nimic dacă interzici modificarea prețurilor decât o dată pe zi - tot se vor modifica prețurile”, crede el.

În schimb, soluțiile ar trebui să fie țintite către categoriile vulnerabile.

„Dacă despre asta este vorba, mai degrabă poate reușești să rezolvi niște probleme acolo unde oferi un ajutor punctual celor care sunt într-o situație mai dificilă”, adaugă Năsulea.

Printre măsurile posibile, Năsulea indică reducerea accizelor, însă admite că efectele ar fi limitate: „Din punctul meu de vedere, ar trebui să cerem derogări de la Uniunea Europeană pe accize, în așa fel încât, eventual, să poată deveni și fezabile propunerile de la Ministerul Agriculturii”.

„Ar trebui să fie reduse aceste accize, în așa fel încât să se tempereze creșterea prețurilor, chiar dacă ministrul de Finanțe are dreptate: o să reducem acciza și nu se va reduce prețul cu valoarea cu care a fost redusă acciza”, a adăugat el.

Acesta mai susține că statul trebuie să renunțe la măsuri generale și să se concentreze pe sprijin direcționat.

„Deci este relativ ineficient, însă este o măsură pe care un stat ar trebui, în mod normal, să o introducă în folosul cetățenilor. Doar că aici suntem fix în zona în care nu ne permitem, de fapt, aceste măsuri și, per total, ar trebui să începem să luăm în considerare ce se poate face în așa fel încât ajutorul să nu mai fie acordat pentru toată lumea, să nu încercăm să facem soluții temporare care se permanentizează, care costă foarte mult și pe care nu ni le permitem, de fapt, și să vedem ce putem să facem punctual ca să ajutăm oamenii să treacă printr-o perioadă care va fi mai dificilă”, a mai declarat Christian Năsulea.