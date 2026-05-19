Google vrea să-i facă pe utilizatori să caute mai puțin pe Google. Cum va fi folosită „bara de căutare” în epoca AI

1 minut de citit Publicat la 22:51 19 Mai 2026 Modificat la 22:51 19 Mai 2026

CEO-ul Google, Sundar Pichai, a prezentat noul asistent AI Gemini 3.5 Flash. Foto: Getty Images

Google încearcă să-i ajute pe utilizatorii celebrului motor de căutare pe Internet să caute mai puțin pe Google, informează CNN. Gigantul IT a dezvăluit marți noile sale funcții AI care vor fi utilizate în cadrul motorului său de căutare, în cadrul noii strategii a companiei americane de a renunța la modelul său de business „vechi” de câteva decenii și a se adapta la noile transformările aduse de era Inteligenței Artificiale.

Printre aceste actualizări se numără o nouă versiune a barei de căutare Google, care poate „naviga” pe web „în numele” utilizatorului și un nou model de Gemini, care poate funcționa autonom anumite perioade de timp.

Schimbările aduc motorul de căutare Google mai aproape de modelele concurenței - Anthropic și Open AI, ai căror asistenți AI au preluat o parte din sarcinile instrumentelor de căutare și browserelor web.

De câțiva ani, Google a renunțat deja la prezentarea, în rezultatele căutărilor online, a listei cu „linkuri albastre”, care apăreau după ce utilizatorul formula o interogare în bara de căutare.

Acum, noul motor de cătutare, care funcționează cu noul model Gemini 3.5 Flash, reprezintă ceea ce e considerată a fi cea mai mare schimbare făcută de Google: renunțarea la modelul de „căutare tradițională” la unul bazat pe inteligența artificială

Noul câmp de căutare de la Google se extinde, pentru a acomoda interogări mai lungi și mai conversaționale, similare conversațiilor cu asistenți AI precum Gemini sau ChatGPT.

Astfel, utilizatorii pot crea propriii lor „agenți” în motorul de căutare Google, care pot urmări sau investiga autonom anumite subiecte, în funcție de solicitări.

Google consideră că o astfel de funcție e utilă pentru sarcini care necesită monitorizarea unor anunțuri - precum cele imobiliare, în cazul în care utilizatorul e în căutarea unui apartament -, sau urmărirea lansărilor de noi articole de îmbrăcăminte de la branduri specifice.

De exemplu, un utilizator poate introduce în bara de căutare o interogare sub forma unei propoziții de genul „Anunță-mă când vreunul dintre sportivii mei preferați lansează o nouă gamă de pantofi sport” - similară interogărilor de tip ChatGPT - pentru a determina astfel Google să monitorizeze anunțurile astfel nișate.

Asistenul Google Gemini are în prezent peste 900 de milioane de utilizatori activi, iar compania se așteaptă să cheltuiască între 180 și 190 de miliarde de dolari în acest an pe cheltuieli legate de „infrastructura AI” și cipuri.