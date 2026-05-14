Teodor Țigan, fost șef în Romsilva, a pierdut procesul: Rămâne fără job și trebuie să restituie bonusul de pensionare de 280.520 de lei

Fostul director al Direcţiei Silvice Arad, Teodor Ţigan.

Fostul director al Direcţiei Silvice Arad, Teodor Ţigan, a pierdut definitiv, la Curtea de Apel Timişoara, procesul pe care l-a intentat după ce a fost concediat şi este obligat să restituie un bonus de pensionare de 280.520 de lei (aproximativ 56.000 de euro).

Curtea de Apel Timişoara a pronunţat, joi, soluţia definitivă în cazul deciziei de concediere.

„Respinge apelul declarat de către apelantul-reclamant-pârât-reconvenţional Ţigan Teodor împotriva Sentinţei civile nr. 1155/12.12.2025 pronunţate de Tribunalul Arad în dosarul nr. 1202/108/2025, în contradictoriu cu intimata-pârâtă-reclamantă-reconvenţional Regia Naţională a Pădurilor-Romsilva. Respinge cererea apelantului de obligare a intimatei la plata cheltuielilor de judecată efectuate în apel. Ia act de faptul că intimata şi-a rezervat dreptul de a solicita cheltuieli de judecată pe cale separată”, este soluţia pe scurt.

După sentinţa Tribunalului Arad, de la finalul anului trecut, ministrul Mediului, Apelor şi Pădurilor, Diana Buzoianu, a scris pe pagina sa de Facebook că Teodor Ţigan este obligat să restituie un bonus de pensionare în valoare de 280.520 de lei.

„Instanţa a respins, astăzi (12 decembrie 2025 - n.r.), acţiunea formulată de către directorul direcţiei silvice Arad, dl. Ţigan (Teodor Ţigan, n.r.), a păstrat decizia de încetare a contractului acestuia de muncă şi l-a obligat pe director la restituirea sumei de 280.520 de lei - bonusul de pensionare. Decizia nu e definitivă. Felicitări, avocaţilor de la nivelul Romsilva pentru acest rezultat preliminar!”, a scris Buzioanu.

Anterior, în luna noiembrie, ea declarase, într-o conferinţă de presă susţinută la Palatul Victoria, că va trimite Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, dar şi conducerii Romsilva, raportul Corpului de Control privind Direcţia Silvică Arad.

Cum a ajuns Teodor Țigan să încaseze un bonus de pensionare de 100.000 de euro

Ministrul a explicat, atunci, cum a ajuns fostul director silvic Arad, Teodor Ţigan, să primească un bonus de pensionare de 100.000 de euro.

„Am descoperit, cu ocazia acestui control, că au fost inclusiv identificate investiţii care au fost achiziţionate, recepţionate, plătite, dar care ele, în practică, nu există. Este, de exemplu, cazul drumului forestier Valea Orbilor, unde au fost plătite facturi în valoare de 280.000 de lei pentru refacerea unui drum care ar fi fost afectat de calamităţi. Există rapoarte, există hârtii, există absolut tot ceea ce ar trebui să existe pentru un drum care ar fi trebuit să fie astăzi făcut corect, funcţional. În practică, acolo au fost aruncate câteva pietricele de la râul de lângă şi astăzi drumul în continuare nu există, deşi banii au fost plătiţi”, a spus Diana Buzoianu.

Aceasta a adăugat că fostul director şi-a trimis în decembrie 2022 cererea de pensionare la Ocolul Silvic Bârzava, nu către Romsilva, aşa cum ar fi trebuit.

„Acest Ocol Silvic nu a anunţat mai departe Romsilva. Drept urmare, directorul silvic Arad a continuat să fie şi angajat în calitate de director silvic, în Direcţia Silvică Arad, deşi legea spune foarte clar că, în momentul în care te pensionezi, pe oricare dintre motive, contractul de muncă ţi se închide, de drept.

Romsilva a zis că nu ştia că acest domn s-a pensionat, Ocolul Silvic Bârzava nu a transmis decizia Casei de pensionare şi aşa am ajuns în punctul în care, doi ani de zile, domnul director silvic a rămas şi în funcţie, a avut şi pensie în acelaşi timp”, a precizat ministrul.

Potrivit sursei citate, „cea mai mare şi cea mai gravă abatere” s-a produs în decembrie 2023, când a fost cerut bonusul de pensionare de 100.000 de euro.

„Acest bonus ar fi trebuit să fie solicitat directorului general Romsilva; în schimb, cererea a fost adresată directorului economic din Direcţia Silvică Arad. Şi această cerere a fost aprobată, deşi, în mod normal, singurul om care ar fi trebuit şi care avea puterea să decidă dacă se aprobă acest bonus de pensionare nu era subalternul directorului silvic de la Arad, ci, în mod evident, superiorul ierarhic al domnului Ţigan, directorul general de la Romsilva mare.

În aceste condiţii, bonusul a fost aprobat, cu încălcarea inclusiv a legislaţiei şi cu încălcarea inclusiv a contractului de muncă. S-a continuat şi a fost deja plătit acest bonus de pensionare, în condiţiile în care şi contractul de muncă, şi legea spun foarte clar că, pentru a primi bonusurile de pensionare, personalul silvic trebuia să-şi înceteze şi contractul”, a explicat ministrul Diana Buzoianu.