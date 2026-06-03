Pîslaru le răspunde celor care au ieșit în stradă din cauza legii salarizării: „Nu poți să promiți creșteri mari și simultane“

Dragoş Pîslaru, ministrul interimar al Muncii, Familiei, Tineretului şi Solidarităţii Sociale. Sursa foto: Agerpres

Ministrul interimar al Muncii, Dragoş Pîslaru, a declarat miercuri, după consultările pe legea salarizării, că nu va scădea niciun salariu al angajaţilor din sectorul public, ca urmare a acestei reforme. "Văd proteste care au loc din partea sindicatelor, văd reacţii legate de scăderi, dar nu există niciun fel de reducere de venit salarial aflat în plată", a subliniat acesta. Dragoş Pîslaru a mai precizat că înţelege îngrijorarea oamenilor şi că deja lucrează la clarificarea şi îmbunătăţirea frilei împreună cu liderii sindicatelor.

Pîslaru le răspunde celor care au ieșit în stradă din cauza legii salarizării

În timpul conferinţei de presă, oferită în această după-amiază de ministrul interimar al Muncii a menţionat că unele afirmaţii despre legea salarizării sunt, de fapt, „manipulări cinice, folosite în scop politic“. În plus, acesta a atras atenţia în legătură cu angajaţii din învăţământ şi sănătate.

„Dacă dai la Educație, spune Sănătatea de ce nu dai și la ei. Doar punctual vor fi modificări de coeficienți“, a declarat ministrul Pîslaru.

Astăzi, zeci de mii de angajați din Sănătate, Finanțe și Justiție au protestat simultan faţă de noua lege a salarizării. Funcţionarii fiscali şi-au strigat nemulţumirile în fața Ministerului de Finanțe.

„Primul mesaj foarte important legat de legea salarizării priveşte îngrijorările şi criticile care au venit pe marginea proiectului de lege în ultima vreme. (...)

Unele reacţii sunt legitime, altele pornesc din neînţelegerea proiectului, unele sunt alimentate de frică, dintr-un calcul pe care şi-l face fiecare dintre oamenii care sunt afectaţi, iar unele nu sunt decât, şi trebuie să spun asta apăsat: manipulări cinice, folosite în scop politic. Şi, de aceea aş vrea să clarific încă o dată despre ce vorbim.

(...), niciun venit aflat în plată în sectorul public nu va scădea ca urmare a acestei legi. Este esenţial: niciun angajat din sectorul public nu va pleca acasă cu mai puţini bani, ca urmare a acestei reforme! Şi asta este ceva ce trebuie spus. Văd proteste care au loc din partea sindicatelor, văd reacţii legate de scăderi şi aş vrea cumva să fie foarte clar ceea ce am spus mai devreme. Nu există niciun fel de scădere, nu există niciun fel de reducere de venit salarial aflat în plată.

Este însă clar, după primele runde de consultări, că este un proiect care are lacune, am declarat şi public asta (...). Înţeleg îngrijorarea, împreună cu sindicatele lucrăm deja la clarificarea şi îmbunătăţirea grilei, garzi etc“, a mai explicat Dragoş Pîslaru.

Dragoş Pîslaru, despre salariile demnitarilor

„Aş vrea să mă refer puţin la câteva subiecte care au fost în spaţiul public, venite, repet, ca nişte atacuri. În primul rând, pe subiectul salariile demnitarilor – cumva, aici trebuie să ne înţelegem foarte clar ce s-a întâmplat. Pe acest subiect legat de salariile demnitarilor, în primul rând, ceea ce este crucial de înţeles, este că, într-o grilă, cu o ierarhie de la 1 la 8, aşezată, este o grilă care pleacă de la salariul preşedintelui şi ajunge la cel mai mic salariu.

Şi, pe proiectul pe care l-am găsit în minister, trebuie să-nţelegem că am cerut de la început să existe un acord politic şi să existe o înţelegere foarte clară care este anvelopa totală. Partea acestui acord politic a fost semnarea documentului cu cele trei principii pe care le ştiţi“, a declarat ministrul interimar al Muncii.

Ulterior, acesta a mai făcut următoarele precizări:

„Dar, iar ceea ce este foarte important de menţionat şi, recunosc, că lucrurile acestea sunt complet nelalocul lor, într-un context în care ai un astfel de acord politic, este că, după ce am avut discuţiile în Parlament şi am discutat cu colegii care reprezentau partidele politice, am primit de la partidele politice, pe 21 mai, la ora 17:17, un email care reflectă acordul pe care liderii din Comisia de muncă l-au avut, ca urmare a discuţiilor şi a acordului liderilor grupurilor parlamentare cu faptul că m-au anunţat că-mi vor trimite nişte grile, vă transmitem modificările de coeficienţi pe anexele 8 şi 9. Deci, acesta este email-ul pe care l-am primit de la Camera Depuraţilor, legat de grilele demnitarilor“.