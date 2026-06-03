Dragoș Pîslaru: Miniștrii ar putea primi spor de 20% pentru fonduri europene. Pentru primari s-ar putea înjumătăți

Pîslaru afirmă că reducerea cu 20% este contestată de către primari și președinții de consilii județene. Foto: Guvernul României

Ministrul interimar al Muncii, Dragoș Pîslaru, anunță că Guvernul analizează modificarea sporurilor pentru fonduri europene acordate demnitarilor, în contextul noii legi a salarizării. Potrivit acestuia, proiectul prevede în prezent un nivel de 20% pentru întreaga grilă a demnitarilor. În timp ce în administrația locală primarii și președinții de consilii județene beneficiau anterior de un spor de 40%, în administrația centrală acesta nu exista.

Pîslaru a afirmat într-o conferință de presă că reducerea cu 20% este contestată de către primari și președinții de consilii județene. potrivit acestuia, propunerea se află în analiză, urmând să fie reconfigurată în urma consultărilor cu echipa tehnică și administrațiile vizate.

"În acest moment, ceea ce am găsit în propunerea de proiect de lege este să existe 20% pentru grilele de demnitari. Vă atrag atenția că primarii, deci demnitarii din administrația locală, aveau deja acest spor de fonduri europene. Există această propunere ca să fie 20% pentru toată grila. Astăzi, în discuțiile pe care le-am avut cu administrația publică locală, am constatat că una dintre solicitările dumnealor, în condițiile în care primarii aveau 40% și președinții de consilii județene, li se pare că tăierea de 20% reprezintă o diminuare semnificativă a veniturilor potențiale, mai ales pentru primarii sau președinții de CJ care gestionează proiecte importante pe fonduri europene.

Suntem acum în analiză cu acest lucru. Demnitarii din administrația centrală nu aveau acest spor deloc. Cei din administrația locală aveau 40% și, conform propunerii, trebuie să revină la 20%. Trebuie să reanalizăm această propunere și, cu sprijinul echipei tehnice, să avem o propunere înapoi și către administrația centrală, și către cea locală", a spus Dragoș Pîslaru.

Amintim că primarul Craiovei, Lia Olguța Vasilescu, a criticat miercuri legea salarizării unitare, precizând că, la nivel local, aceasta riscă să creeze dezechilibre majore între veniturile aleșilor locali și cele ale funcționarilor publici, în lipsa unor limite clare în ierarhia salarială.

Olguța Vasilescu a declarat, la finalul întâlnirii primarilor cu ministrul Muncii, Dragoș Pîslaru, că salariile demnitarilor ar urma să fie eșalonate până în 2031, însă avertizează că lipsa unor limite în administrația publică centrală a dus deja la situații în care mulți funcționari câștigă mai mult decât un ministru.

Premierul interimar Ilie Bolojan a anunțat că i-a cerut ministrului Fondurilor Europene, Dragoș Pîslaru, să negocieze cu Comisia Europeană o creștere eșalonată a salariilor demnitarilor, după criticile apărute în spațiul public privind majorările prevăzute în noua grilă de salarizare.