Teodor Țigan, fost șef în Romsilva, rămâne fără job și trebuie să dea înapoi bonusul de pensionare de 280.520 de lei, spun judecătorii

Teodor Tigan, fostul director executiv al Directiei Silvice Arad. Sursa foto: Agerpres Foto

Instanța a respins acțiunea fostului director al Direcției Silvice Arad, a menținut încetarea contractului de muncă și l-a obligat pe acesta să restituie bonusul de pensionare în valoare de 280.520 de lei, a anunțat vineri ministrul Mediului, Diana Buzoianu. Decizia nu este, însă, definitivă.

Ministra Mediului, Diana Buzoianu, a transmis vineri un mesaj public privind verdictul instanței în cazul directorului Direcției Silvice Arad, domnul Țigan.

„Instanța a respins astăzi acțiunea formulată de către directorul direcției silvice Arad, dl. Țigan, a păstrat decizia de încetare a contractului acestuia de muncă și l-a obligat pe director la restituirea sumei de 280.520 de lei – bonusul de pensionare. Decizia nu e definitivă. Felicitări avocaților de la nivelul Romsilva pentru acest rezultat preliminar!”, a declarat Buzoianu.

Bonus de pensionare încasat ilegal

Situația directorului Direcției Silvice Arad a ajuns în atenția opiniei publice după ce Romsilva a decis încetarea contractului său de muncă și a solicitat recuperarea bonusului de pensionare încasat nelegal, potrivit instituției.

Directorul contestase în instanță măsura încetării contractului și obligația de a returna suma de 280.520 de lei.

Procesul a vizat atât legalitatea încetării raporturilor de muncă, cât și justificarea beneficiului financiar primit la plecare.

Decizia instanței de astăzi marchează un prim pas important în demersurile Romsilva de a recupera fondurile considerate necuvenite și de a clarifica responsabilitățile conducerii direcțiilor silvice din teritoriu.

Totuși, hotărârea nu este definitivă, ceea ce înseamnă că directorul poate formula cale de atac.

Ministra Mediului a trimis Corpul de Control la Direcţia silvică Arad să verifice reangajarea lui Țigan, în luna iulie

Corpul de control al Ministerului Mediului va face verificări la Direcţia silvică Arad privind legalitatea procedurilor de reangajare după pensionare a fostului director Teodor Ţigan, a informat, pe 24 iulie, ministrul Diana Buzoianu.

„Ieri am semnat planul de control, zilele acestea urmează să meargă, efectiv, oamenii pe teren, verificăm exact modalitatea legală în care domnul Ţigan şi-a obţinut bonusul de pensionare şi apoi s-ar fi reangajat fără concurs în cadrul Direcţiei silvice”, a declarat Buzoianu, în conferinţa de presă, la Palatul Victoria.

Ea a precizat că, în funcţie de concluziile controlului, se pot lua în calcul mai multe scenarii.

„Depinzând de fapte, putem să vorbim de oricare dintre scenarii. Noi avem rapoarte ale Corpului de control care s-au finalizat cu contravenţii sau avem rapoarte ale Corpului de control care s-au finalizat cu concluzii trimise către Parchete. Depinde ce va fi descoperit”, a explicat Diana Buzoianu.

Cazul Teodor Țigan

Fostul director general al Romsilva, Teodor Țigan, a dat în judecată organizația pe care a condus-o pentru că nu i-a mai prelungit contractul de muncă după ce se pensionase deja și încasase și prima de pensionare la retragerea din activitate.

Țigan încasase, conform contractului său de muncă, un bonus de aproape 100.000 de euro brut. După pensionare, el s-a reangajat ca director la Direcția Silvică Arad de unde mai încasa salariu pe lângă pensie, conform unei investigații Rise Project.

În 2023, Țigan a încasat 74.000 lei brut pensie, dar și 825.000 lei brut în salarii de la regia statului care administrează pădurile publice. Conform informațiilor Rise, acesta a încasat bonusul de pensionare în decembrie 2023 fără informarea Romsilva central. Ulterior, a solicitat prelungirea contractului individual de muncă, aceasta fiind acceptată de două ori, până în iunie 2025.

În urmă cu patru luni, noua conducere a Romsilva a decis desfacerea contractului de muncă la DS Arad pentru că fostul șef al organizației beneficiase deja de prima de pensionare. Toate acestea în contextul în care DS Arad s-a numărat printre direcțiile silvice cu pierderi (s-a poziționat pe locul 39 cu un minu de 14 milioane de lei.

În aprilie, Teodor Țigan a dat în judecată RNP Romsilva și a cerut anularea deciziei prin care nu i s-a mai prelungit contractul și a cerut plata compensatorie a salariilor până la nivelul lunii iunie 2025. Conform Rise, acesta a denunțat nelegalitatea deciziei și a cerut despăgubiri calculate la rata inflației și cu dobânda aferentă.

Motivarea sa este că decizia a fost luată „intempestiv, discreționar și arbitrar”.