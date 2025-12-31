România urcă pe locul 41 în clasamentul economiilor lumii, depășind state precum Ungaria sau Portugalia

În anul 2024, România ocupa locul 43 în clasamentul economiilor lumii. Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Getty Images

România ocupă locul 41 în clasamentul economiilor lumii, potrivit datelor FMI privind PIB-ul nominal din 2024-2025. Cu un PIB nominal estimat la 423 de miliarde de dolari, România face parte din grupul economiilor de dimensiune medie, depășind economii precum Kuweit, Ungaria, Slovacia, Cehia sau Portugalia. În anul 2024, România ocupa locul 43 în clasament.

Trebuie precizat faptul că PIB-ul nominal arată dimensiunea totală a economiei unei țări, dar nu este un indicator potrivit pentru nivelul de trai al populației sau distribuția veniturilor. Astfel, un PIB nominal mai mare nu garantează automat un nivel de trai mai ridicat pentru cetățeni.

De la începutul secolului, economia Chinei a crescut cu 586%, ocupând un loc confortabil ca cel mai mare partener comercial al lumii, potrivit visualcapitalist.

SUA continuă să aibă cea mai mare economie din lume

În 2025, se preconizează că PIB-ul real al SUA va crește cu 2%, scăzând puțin sub media din ultimii 25 de ani.

Modificările recente ale politicii comerciale sub administrația Trump nu au avut încă un impact semnificativ măsurabil asupra performanței economice generale. Cu toate acestea, unele efecte, cum ar fi costurile mai mari ale afacerilor sau schimbările în investiții, ar putea deveni mai evidente în 2026. Cheltuielile de consum și investițiile legate de inteligența artificială rămân contribuții notabile la activitatea economică.

Statele Unite sunt de așteptat să rămână cea mai mare economie a lumii, cu o producție estimată la aproximativ 53 de trilioane de dolari până în 2040, deși China este prognozată să reducă semnificativ diferența, ajungând aproape de 48 de trilioane de dolari.

Se preconizează că China va crește cu 4,8% în 2025, ajungând la un PIB estimat la 19,4 trilioane de dolari. În ciuda tarifelor americane mai mari, China continuă să joace un rol central în lanțurile de aprovizionare globale, în special în producția și rafinarea mineralelor critice.

Deși Germania este cea mai mare economie din Europa și a treia ca mărime la nivel global, economia sa a rămas în urmă.

India ocupă locul cinci la nivel global, cu 4,1 trilioane de dolari. Din anul 2000, economia sa a crescut de peste trei ori.

În cele din urmă, Africa are două economii în top 50, Africa de Sud (locul 40) și Egipt (locul 45). Ambele funcționează ca centre comerciale majore la fiecare capăt al Africii, datorită Canalului Suez și piețelor de capital extinse ale Africii de Sud, precum și lanțurilor de aprovizionare regionale.