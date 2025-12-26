Care vor fi cele mai mari economii ale lumii în 2040? Surpriză în clasament: cine revine în top 5

Noile proiecții economice arată că până în 2040 Statele Unite vor rămâne cea mai mare economie a lumii, urmate de China și India, în timp ce Marea Britanie este așteptată să reintre în Top 5 mondial, depășind Japonia. Raportul indică și o repoziționare a puterii economice globale către Asia, scrie The Times.

Un important think tank estimează că economia britanică va crește de la aproximativ 4 trilioane de dolari în prezent la circa 6,8 trilioane de dolari până în 2040, la prețurile curente.

O nouă analiză realizată de Centre for Economics and Business Research arată că ritmul mai scăzut de creștere din Franța și Germania este de așteptat să favorizeze Marea Britanie, ajutând-o să depășească Japonia și să își asigure locul cinci la nivel global în următorii 15 ani.

Conform acestor proiecții, Regatul Unit ar urma să fie depășit doar de Statele Unite, China, India și Germania până în 2040.

Raportul subliniază însă că balanța puterii economice continuă să se mute către est, economiile asiatice fiind așteptate să reprezinte o parte tot mai mare din creșterea globală în anii următori.

Statele Unite sunt de așteptat să rămână cea mai mare economie a lumii, cu o producție estimată la aproximativ 53 de trilioane de dolari până în 2040, deși China este prognozată să reducă semnificativ diferența, ajungând aproape de 48 de trilioane de dolari.

Dacă este utilizată metodologia parității puterii de cumpărare, care ține cont de diferențele de prețuri și monede, China a depășit deja SUA la începutul acestui deceniu.

India este proiectată să urce pe locul trei la nivel global până în 2040, după ce pornea de pe poziția a noua la începutul anilor 2010. Germania este așteptată să își păstreze locul patru, în pofida unei recesiuni ușoare în ultimii doi ani, în timp ce Japonia ar urma să coboare pe locul șase.

Cu toate acestea, creșterea de ansamblu ascunde o tendință mai puțin încurajatoare pentru populație.

Locul Marii Britanii la PIB pe cap de locuitor, indicator esențial al nivelului de trai, este prognozat să scadă de pe poziția a 19-a în acest an pe locul 21 până în 2040, sugerând că veniturile medii nu vor ține pasul cu creșterea economică totală.

Venitul mediu per persoană ar urma să crească de la aproximativ 57.000 de dolari la 89.000 de dolari în acest interval, dar mai multe țări vor avansa într-un ritm mai rapid.

Luxemburg, Irlanda, Elveția, Singapore și Statele Unite domină în prezent acest clasament și sunt prognozate să rămână confortabil în față.

Diferența în creștere indică probleme persistente privind productivitatea, evoluția salariilor și situația finanțelor publice.

Nina Skero, directoarea executivă a CEBR, a descris această evoluție drept „o reechilibrare treptată” a influenței economice globale, cu puterea mutându-se de la națiunile occidentale împovărate de datorii către economii care cresc mai rapid în Asia și emisfera sudică.

Indonezia, țara cu a patra cea mai numeroasă populație din lume, ar putea intra în top 10 economii mondiale până la începutul anilor 2030, pe fondul creșterii investițiilor.

Think tank-ul avertizează totodată că ritmul creșterii globale va încetini la aproximativ 2,5% anul viitor, în contextul celor mai ridicate tarife americane din ultimul secol.

„Incertitudinea ridicată generată de schimbările din ordinea comercială globală, ca urmare a creșterii tarifelor SUA, a afectat activitatea economică”, avertizează raportul.