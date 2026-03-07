Un robot de la livrări a intrat în curtea unei femei, i-a distrus grădina și a plecat cu o bucată de gard

Micile vehicule roz, pe patru roți, cunoscute sub numele de Coco, au început să circule tot mai des pe străzi. Foto: Profimedia Images

Dacă până nu demult proprietarii de case se plângeau de cârtițe sau alte animale care le distrug gazonul, în unele orașe din SUA a apărut o nouă „problemă”: roboții de livrări. Micile vehicule roz, pe patru roți, cunoscute sub numele de Coco, au început să circule tot mai des pe străzi, iar uneori ajung unde nu ar trebui, scrie Futurism.

Kaiya Reel, o femeie care locuiește în cartierul East Hollywood, a aflat acest lucru pe propria piele. Potrivit postului local KTLA, femeia a ieșit în grădină după ce a auzit un zgomot puternic. Acolo a descoperit un robot de livrări Coco blocat în gardul ei.

„Am ieșit afară și am găsit robotul Coco în grădina mea”, a povestit ea. „Își prinsese roata în gard. A smuls mai multe plante din pământ, iar apoi a plecat mai departe cu gardul atârnat de el.”

Deși era încurcat în sârmă și plante, robotul și-a continuat drumul, târând după el bucata de gard, ca și cum nimic nu s-ar fi întâmplat.

Femeia a fugit după el pe stradă, încercând să-l oprească. „Arătam ca o nebună alergând după un robot și țipând la el în mijlocul străzii”, a spus ea. „Încercam să-i tai calea, să-l blochez, iar el încerca să mă ocolească.” Robotul nu a reacționat în niciun fel la strigătele ei.

Un vecin, Roman Henson, a confirmat incidentul. „Robotul a trecut prin gard și îl târa după el. Avem roboții Coco, avem mașinile autonome Waymo și parcă toate ne invadează spațiul”, a comentat el, făcând referire și la vehiculele fără șofer operate de Waymo.

Acesta nu este însă un caz izolat. În mai multe orașe americane, roboții de livrări au generat controverse. În Chicago, utilizarea lor a fost restricționată în anumite zone după numeroase plângeri. În East Hollywood, un robot Coco ar fi intrat frontal într-o ambulanță, iar dispozitive similare aparținând altor companii au blocat trotinete pentru persoane cu mobilitate redusă sau au răsturnat motociclete.

Kaiya Reel spune că ceea ce o îngrijorează cel mai mult este lipsa de responsabilitate. „Companiile își aduc tehnologia în comunitatea noastră și nu pare să existe un mecanism clar de răspundere”, a declarat ea. „Pare genul de situație în care e doar o chestiune de timp până se întâmplă ceva mai grav.”