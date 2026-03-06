Cel mai tânăr instructor de zbor al NATO este român. Claudiu Fușaru are numai 25 de ani

Claudiu Fușaru contribuie la instruirea piloților, pregătindu-i pentru misiuni complexe. Foto: Ambasada României în SUA

Ofițerul român Claudiu Fușaru a devenit la doar 25 de ani cel mai tânăr instructor de piloți din cadrul NATO. Potrivit Ambasadei României în Statele Unite ale Americii, în prezent, el este detașat în SUA, unde contribuie la pregătirea piloților aliați care operează unele dintre cele mai avansate avioane de luptă din Alianță.

După ani de pregătire riguroasă și experiență operațională, Claudiu Fușaru contribuie acum la instruirea piloților, pregătindu-i pentru misiuni complexe și asigurând excelența în operarea aeronavelor de ultimă generație.

Rolul său îl situează într-un grup restrâns de instructori NATO, responsabili de consolidarea capacităților aeriene ale Alianței. Realizarea sa evidențiază nu doar performanța individuală, ci și contribuția tot mai importantă a României la apărarea colectivă a NATO, unde profesionalismul, priceperea și cooperarea internațională sunt esențiale zi de zi.

Potrivit Forțelor Aeriene Române, Claudiu Fusaru s-a născut și a copilărit în Tulnici, Vrancea, și a învățat la Colegiul Unirea din Focșani.

„Sunt locotenent Claudiu FUSARU, pilot al Forțelor Aeriene Române, detașat ca instructor de zbor la baza aeriană Sheppard din Wichita Falls, Texas, SUA. Sunt originar din Tulnici, județul Vrancea, unde am copilărit și am urmat studiile până la absolvirea Colegiului Național «Unirea» din Focșani. Apoi am urmat Academia Forțelor Aeriene «Henri Coandă» din Brașov.

Între 2019 și 2023 am zburat pe IAK-52, Cessna 172 și IAR-99. În 2023 am fost selectat pentru a participa la programul ENJJPT, având ca destinație finală tranziția pe F-16. Pregătirea ca student a inclus UPT (Undergraduate Pilot Training – toate fazele zborului până la 4-ship inclusiv, pe T-6 Texan II și T-38 Talon) și IFF (Introduction to Fighter Fundamentals). După finalizarea cursului, am îndeplinit criteriile pentru a rămâne ca instructor FAIP – o onoare și o provocare de a-mi depăși limitele și de a contribui la formarea noii generații de piloți NATO.

Sunt recunoscător că pot face parte din acest colectiv și că pot învăța de la cei mai buni oameni din domeniu – piloți cu experiență pe aeronave de generația a 4-a și a 5-a, cu misiuni desfășurate în diverse teatre de operații, în contexte de pace sau de conflict. În escadrilă suntem instructori din 14 țări, de limbi, culturi, religii și obiceiuri diferite, dar când vine vorba de zbor, vorbim cu toții aceeași limbă. Acesta este, de fapt, scopul programului: ca în luptă toți să aplicăm aceleași proceduri, în deplină sincronizare, de la prima până la ultima secundă a misiunii.

Ca îndemn pentru cei care citesc: fiecăruia dintre noi ni s-a încredințat un «talant», sub forma unor aptitudini, ocazii sau misiuni. Avem datoria de a-l valorifica pe deplin, de a lăsa ceva mai bun în urmă și de a dărui mai mult decât primim, indiferent de meseria sau contextul în care ne aflăm", declara tânărul în urmă cu câteva luni, potrivit unei postări a Forțelor Aeriene Române pe Facebook.

