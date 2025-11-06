Rutte, mesaj de la București pentru Putin, într-un interviu exclusiv pentru Antena 3 CNN: Dacă atacă NATO, răspunsul va fi devastator

Dacă Rusia atacă NATO, reacția Alianței va fi "devastatoare", a declarat joi Secretarul General al NATO, Mark Rutte, într-un interviu exclusiv acordat lui Radu Tudor, realizator Antena 3 CNN. FOTO Antena 3 CNN

Dacă Rusia atacă NATO, reacția Alianței va fi "devastatoare", a declarat joi Secretarul General al NATO, Mark Rutte, într-un interviu exclusiv acordat lui Radu Tudor, realizator Antena 3 CNN. Rutte a pledat pentru investiții mai multe în apărare deoarece, "trebuie să ne asigurăm că peste trei, cinci, şapte ani, trebuie să-i putem învinge în continuare, dacă vor încerca". Șeful NATO este la București, unde participă la evenimentul "NATO Industry Forum".

Radu Tudor: Domnule Secretar General, bine aţi venit la Antena3 CNN România.

Mark Rutte: Vă muţumesc foarte mult!.

Radu Tudor: Aici, pe flancul estic, ne confruntăm cu o serie de provocări, decât ceea ce vedem pe frontul vestic al NATO. Aveţi o evaluare, ce se va întâmpla dacă Rusia va lansa un atac convenţional la adresa NATO, ce se va întâmpla aici, pe flancul estic?

Mark Rutte: Nu cred că o vor face, şi dacă ar face-o, ei ştiu că reacţia noastră ar fi devastatoare. Eu nu cred că se va întâmpla, dar dacă se va întâmpla, dacă Rusia sau oricine altcineva ar ataca România, ei ştiu că că România va fi susţinută de toate celelalte 31 de ţări NATO, toate vor apăra România cu puterea capabilităţilor colective al NATO, cu toată marina, aeronavele, forţele aeriene, terestre. Nu vor face asta, pentru că ştiu că nu pot câştiga niciodată. Desigur, trebuie să ne asigurăm că peste trei, cinci, şapte ani, trebuie să-i putem învinge în continuare, dacă vor încerca, şi de aceea trebuie să investim mai mult, pentru a ne asigura că rămânem la fel de puternici.

Radu Tudor: Care este motivul pentru care aţi organizat Forumul NATO Industry în Bucureşti?

Mark Rutte: România este un aliat cheie, sunteţi membri NATO de peste 20 de ani, 21 de ani dacă nu mă înşel, aţi fost foarte activi în ultimii ani, în atâtea misiuni, din cadrul NATO şi din afara lui, în Irak, de exemplu, şi în multe alte locuri, aţi dat dovadă de un lidership excelent, de exemplu, în legătura cu ce s-a întâmplat recent în spaţiul aerian al României. Împreună cu partenerii NATO, imediat v-aţi asigurat că am apărat spaţiul aerian al NATO. Deci, pentru toate aceste motive, sunteţi de apreciat, sunteţi foarte respectaţi în NATO.

Radu Tudor: Domnule Secretar General, Administraţia americană a decis să retragă parţial trupe americane din România, iar liderii români spun că avem nevoie de mai multe trupe din ţările aliate pentru a compensa această decizie luată de guvernul american. Care este evaluarea dumneavoastră şi am putea impune postura NATO în România?

Mark Rutte: Americanii au o prezenţă mare în Europa, pe care o ajustează, în mod constant, pentru a se asigura că îşi folosesc în cel mai bun mod resursele. Asta înseamnă că uneori fac mici ajustări. Aşa cum am spus şi ieri, în timpul conferinşei de presă cu preşedintele, nu aş da foarte mare importanţă acestui lucru, nu are legatura cu România în mod special, este modul americanilor de a se asigura că îşi maximizează resursele în Europa, cum le poziţionează cel mai bine, pentru a ne asigura că asigurăm apărarea colectivă a teritoriului NATO. Există în continuare o prezenţă americană în România, bineînţeles, există ''Santinela Estică'', o nouă iniţiativă, care începe de la Marea Neagră până la nord, acoperind întregul flanc estic. Dacă este necesar, oriunde este necesar, putem aloca resurse suplimentare, şi în România, dacă va fi necesar aici, luând în considerare nivelul de ameninţare.

Săptămâna viitoare veți vedea că în România vor fi cu peste 3.500 de persoane mai mult decât de obicei, pentru a desfășura acest exercițiu major, un exercițiu care presupune trecerea de la o unitate mai mică, de aproximativ 1.000–1.500 de militari, la nivel de brigadă. Ceea ce facem este ca forțele terestre străine să participe în cadrul acestui exercițiu condus de francezi, împreună cu multe alte țări implicate. Asta înseamnă că România este bine apărată, atât prin forțele armate proprii, cât și prin forțele terestre străine din cadrul operațiunii "Santinela Estică", dar și prin apărarea colectivă a NATO, așa cum am spus la începutul acestui interviu, dacă ar exista un atac.

Radu Tudor: Domnule Secretar General, în ultimii doi ani au existat 50 de incidente cu drone rusești care au intrat în spațiul aerian și terestru al României. Poate operațiunea ''Santinela Estică'' să ne ajute să gestionăm mai bine acest tip de amenințări?

Mark Rutte: Da. Ceea ce am observat este un comportament din ce în ce mai imprudent din partea rușilor. Se poate discuta mereu dacă acțiunile au fost intenționate sau nu, dar oricum au fost imprudente, inacceptabile. Am văzut asta în România, am văzut-o în Estonia, în Polonia și în alte cazuri. Am văzut, de asemenea, tăierea cablurilor de comunicații submarine, fie că a fost intenționat sau nu, din nou, un comportament imprudent și inacceptabil, în Marea Baltică. Din toate aceste motive am început operațiunea ''Santinela Baltică'', acum un an, și apoi ''Santinela Estică'' în septembrie, care reunește toate activitățile de pe flancul estic. Începând cu Marea Neagră, care este o parte crucială a NATO pentru apărarea colectivă, împreună cu Turcia și alte țări, și, desigur, România, până la zona de nord, integrând toate activitățile de acolo. În plus, această operațiune este o platformă pentru testarea și implementarea de noi tehnologii, în special pentru a ne asigura că ne putem proteja spaţiul aerian.

Radu Tudor: Avem nevoie de mai multe sisteme anti-rachetă și anti-dronă prepoziționate în România, pentru că experiența pe care am avut-o de când Rusia a lansat războiul neprovocat împotriva Ucrainei ne-a arătat că și teritoriul NATO este în pericol. Așadar, România și alte țări de pe flancul estic nu au suficientă capacitate în ceea ce privește apărarea anti-dronă și anti-rachetă. Sunteți de acord cu acest lucru? Putem vedea un ajutor din partea altor aliați?

Mark Rutte: Da, sunt de acord, dar acest lucru ține atât de România însăși, cât și de aliați. Întotdeauna este o combinație între cele două. Și acesta este unul dintre motivele pentru care preşedintele dumneavoastră, guvernul - și felicit pentru asta - au decis să investească mai mult în apărare. Așa cum vom face cu toții în NATO, vom ajunge la celebrul prag de 3,5% din PIB pentru apărare,iar cheltuielile suplimentare legate de apărare ne vor duce la 5% până în 2035. Exact din aceste motive, pentru că știm că, pe întreg teritoriul european al NATO, trebuie să ne creștem capacitatea sistemelor anti-rachetă cu 400%. Avem nevoie de cinci ori mai multe astfel de sisteme, inclusiv, fără îndoială, în România. Dar acest lucru este valabil pentru întregul teritoriu NATO. Va dura timp, nu se va realiza imediat, deoarece este o chestiune de producție. Din acest motiv organizăm acest Forumul Industriei NATO aici, la București, pentru a ne asigura că industria produce mai rapid, într-un ritm mai ridicat, și așa mai departe. Între timp, desigur, suntem bine protejați, pentru că - așa cum am spus la început - rușii știu că, dacă ar lansa un atac, reacția ar fi oricum devastatoare pentru ei.

Radu Tudor: Domnule Secretar General, România are cea mai lungă frontieră cu zona de război. Suntem aliatul NATO cel mai expus la războiul Rusiei din Ucraina, având cea mai lungă graniță terestră, dar și deschidere la Marea Neagră. Ce se va întâmpla dacă Rusia își va continua comportamentul agresiv,

trecând prin granițele NATO, prin granițele României, ce se va întâmpla atunci? Mark Rutte: Dacă s-ar întâmpla asta, bineînțeles, am fi în război total cu Rusia. Așadar, dacă ar ataca într-adevăr România, așa cum am spus la început, în acel moment, în NATO, lucrurile sunt uneori simple: avem un acord. Acordul este că un atac asupra unuia este un atac asupra tuturor. Și, așa cum am spus ieri, la conferința de presă cu președintele, veți avea sprijinul celorlalte 31 de țări care vor veni în ajutor, la fel cum România ar face dacă acest lucru s-ar întâmpla în Lituania, în Polonia sau oriunde pe teritoriul NATO, dacă belarușii, rușii sau oricare alt adversar ar dori să ne atace. Ar fi o nebunie să facă asta. Nu o vor face, pentru că știu exact care este acordul.

Un atac asupra unuia este un atac asupra tuturor. Și știu că forțele aeriene colective ale NATO, marina noastră, forțele noastre terestre, sprijinul total al Statelor Unite sunt extrem de puternice.

Radu Tudor: NATO are capacitatea de supraveghere și de a vedea mișcările trupelor ruse dacă acestea se apropie de granițele NATO?

Mark Rutte: Ei bine, desigur, nu pot să vă spun totul, deoarece acesta este un interviu public, dar puteți fi destul de siguri în legătură cu ceea ce se întâmplă. Aceasta face parte din desfășurarea normală a apărării noastre. Și să nu uităm, NATO este România. România este NATO. Nu este ceva de genul "există România și apoi există NATO". Totul este integrat. Sunteți o parte esențială a NATO. De aceea sprijiniți ceea ce face NATO în Kosovo și în alte locuri. De aceea am felicitat România pentru rolul pe care îl joacă în cadrul NATO. Astfel, efortul colectiv al NATO, care este mai puternic datorită țării voastre, înseamnă exact acest lucru: să ne asigurăm că știm ce se întâmplă și, dacă se întâmplă, să putem reacționa într-un mod care să-i facă să nu mai încerce niciodată.

Radu Tudor: Domnule Secretar General, aveți încredere în capacitatea militară a României și în mobilizarea care ar putea avea loc în cazul, știți, dezbaterii Articolului 3, Articolului 4, Articolului 5, așa cum am făcut în ultimii trei ani?

Mark Rutte: Oh, da, am încredere deplină. Am vorbit din nou cu Ministrul Apărării, este un om extraordinar. Am vorbit cu Ministrul de Externe, Premierul și cu Președintele vostru. Țara voastră este bine organizată. Discutați acum despre cum să vă consolidați forțele armate, dacă este necesar, într-un ritm și mai rapid, și chiar vă felicit pentru asta. Luați toate măsurile necesare, inclusiv pentru a vă asigura că există fondurile necesare. Veți încheia acest an cu peste 2% din PIB. Doriți să atingeți 3,5% nu în 2035, ci deja în 2030.

Așadar, din toate aceste motive, da, aveți state precum Estonia, Letonia, Lituania și Polonia care sunt peste 5%, dar apoi veniți imediat în următorul grup de țări, alături de Germania, care dorește, de asemenea, să atingă 3,5% chiar înainte de 2035. Și acest lucru este necesar pentru ca forțele armate puternice ale României, împreună cu NATO, să rămână puternice, având în vedere creșterea rapidă a capacităților militare ale Rusiei. Așa că trebuie să rămânem înaintea lor, iar voi contribuiți la acest lucru.