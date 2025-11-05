Mark Rutte discută la București cu președintele Dan și cu premierul Bolojan despre apărarea Flancului Estic și securitatea României

Publicat acum cateva secunde

În Rusia, președintele Vladimir Putin a acordat premii de stat specialiștilor care au realizat racheta de croazieră cu propulsie nucleară Burevestnik și torpila Poseidon.

La o ceremonie organizată marți la Kremlin, Putin a spus că cele două arme nucleare au o "semnificație istorică pentru Rusia și pentru întregul secol XXI".

"În ceea ce privește raza de acțiune, Burevestnik a depășit toate sistemele de rachete cunoscute din lume", a susținut președintele rus.

El a mai spus că țara sa a început producția în serie a rachetei Oreșnik, cu capacitate nucleară. Rusia a folosit această armă hipersonică într-un atac asupra regiunii ucrainene Dnipro în noiembrie 2024.

A fost prima dată când o rachetă balistică având rază intermediară de acțiune a fost folosită în luptă.

Ceremonia de la Moscova are loc pe fondul unor tensiuni crescânde între Moscova și Washington, după ce președintele american Donald Trump - frustrat de tergiversările lui Putin cu privire la încheierea războiului din Ucraina - a impus luna trecută sancțiuni asupra a doi giganți petrolieri ruși și a anulat un summit propus cu liderul rus în Ungaria.

De asemenea, Trump a anunțat că SUA intenționează să reia testele cu arme nucleare.