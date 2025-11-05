Mark Rutte discută la București cu președintele Dan și cu premierul Bolojan despre apărarea Flancului Estic și securitatea României

Putin i-a premiat pe creatorii celor mai noi arme nucleare ruseștiPublicat acum cateva secunde
În Rusia, președintele Vladimir Putin a acordat premii de stat specialiștilor care au realizat racheta de croazieră cu propulsie nucleară Burevestnik și torpila Poseidon.
La o ceremonie organizată marți la Kremlin, Putin a spus că cele două arme nucleare au o "semnificație istorică pentru Rusia și pentru întregul secol XXI".
"În ceea ce privește raza de acțiune, Burevestnik a depășit toate sistemele de rachete cunoscute din lume", a susținut președintele rus.
El a mai spus că țara sa a început producția în serie a rachetei Oreșnik, cu capacitate nucleară. Rusia a folosit această armă hipersonică într-un atac asupra regiunii ucrainene Dnipro în noiembrie 2024.
A fost prima dată când o rachetă balistică având rază intermediară de acțiune a fost folosită în luptă.
Ceremonia de la Moscova are loc pe fondul unor tensiuni crescânde între Moscova și Washington, după ce președintele american Donald Trump - frustrat de tergiversările lui Putin cu privire la încheierea războiului din Ucraina - a impus luna trecută sancțiuni asupra a doi giganți petrolieri ruși și a anulat un summit propus cu liderul rus în Ungaria.
De asemenea, Trump a anunțat că SUA intenționează să reia testele cu arme nucleare.
Secretarul general al Alianței Nord-Atlantice, Mark Rutte, se află la București miercuri și joi și se întâlnește cu președintele Nicușor Dan, cu premierul Ilie Bolojan, cu președintele Senatului, Mircea Abrudean, și cu președintele Camerei Deputaților, Sorin Grindeanu.
Conform site-ului organizației militare, Rutte participă la NATO Industry Forum pentru a vorbi despre importanța creșterii producției în domeniul Apărării.
Acest eveniment care se desfășoară miercuri și joi la București este destinat dialogului strategic cu industriile de apărare din statele aliate.
Administrația Prezidențială a anunțat că secretarul general al NATO va fi întâmpinat de șeful statului român la ora 13:30, la Palatul Cotroceni, cei doi urmând să aibă convorbiri tete-a-tete și convorbiri oficiale.
Ulterior, în jurul orei 15:30, sunt programate declarații de presă comune.
Pe agenda discuțiilor președintelui Nicușor Dan cu secretarul general al NATO se află amenințările cu care se confruntă Alianța Nord-Atlantică, în special Flancul Estic, precum și modalitățile de creștere a securității României și a capacității colective de apărare și descurajare.
După întâlnirea cu președintele Dan, șeful NATO va avea o întrevedere cu premierul Ilie Bolojan la Palatul Victoria, apoi se va întâlni cu președintele Senatului, Mircea Abrudean, și cu președintele Camerei Deputaților, Sorin Grindeanu, la Palatul Parlamentului.
De asemenea, șeful NATO ar urma să discute și cu studenți de la Universitatea București.
Președintele României și secretarul general al NATO vor participa împreună la la NATO Industry Forum în dimineața zilei de joi.