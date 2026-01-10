Ronnie O’Sullivan la Mastersul European de snooker. Cu cine joacă în primul tur

Cei doi s-au întâlnit de multe ori în meciuri importante de-a lungul carierei. Foto: Profimedia Images

Ronnie O’Sullivan se pregătește intens pentru Masters European Snooker 2026, competiție care va avea loc la Londra. Legendarul jucător englez s-a antrenat în ultimele săptămâni alături de mai mulți profesioniști în Irlanda, încercând să-și intre în cea mai bună formă posibilă înaintea debutului, potrivit totallysnookered.com.

Deținător al unui record impresionant de opt titluri Masters, O’Sullivan este programat să joace miercuri, 14 ianuarie, într-un duel de gală, la Alexandra Palace.

Ronnie O’Sullivan vs. Neil Robertson în primul tur al Mastersului European de snooker

Adversarul lui Ronnie O’Sullivan din primul tur va fi nimeni altul decât australianul Neil Robertson, actualul număr trei mondial. Cei doi s-au întâlnit de multe ori în meciuri importante de-a lungul carierei, iar bilanțul direct îi este favorabil britanicului.

Cel mai recent duel memorabil dintre cei doi a avut loc în finala Saudi Arabia Masters, la Jeddah, unde miza era uriașă: un premiu de 500.000 de lire sterline. O’Sullivan reușise atunci o performanță istorică, realizând două break-uri maxime de 147 în aceeași partidă și în aceeași sesiune.

„The Rocket” a fost învins în cele din urmă de Robertson, care a câștigat ultimele două frame-uri cu break-uri de 101 și 87, adjudecându-și al 26-lea titlu de clasament din carieră și cel mai mare premiu financiar de până atunci.

La Masters, cei doi au un bilanț egal, 2-2. Trei dintre confruntări au avut loc la Alexandra Palace, iar ultima, în 2022, a fost câștigată de Robertson cu 6-4, în sferturile de finală.

Ronnie O’Sullivan s-a mutat în Dubai

Participarea lui O’Sullivan la ediția din acest an a fost intens speculată în ultimele luni. În 2025, acesta s-a mutat în Dubai, iar singura sa apariție în Marea Britanie în acest sezon a fost la UK Championship, unde a fost eliminat în primul tur pentru al doilea an consecutiv.

Într-un interviu acordat talkSPORT în luna septembrie, O’Sullivan declara că „probabil nu va juca la Masters anul acesta”, menționând că doar Campionatul Regatului Unit, Turneul Campionilor și Campionatul Mondial sunt notate în calendarul său.

Totuși, numele său apare pe tabloul competiției, iar turneul este programat între 11 și 18 ianuarie, cu un premiu de 350.000 de lire pentru câștigător. Legenda snookerului Stephen Hendry este convins că O’Sullivan va fi prezent: „Va juca. A cerut să fie programat mai târziu, așa că va juca miercuri seara cu Neil”, a spus acesta pe canalul său de YouTube.

Se pare că mutarea în Dubai și posibilele restricții de viză ar fi influențat programul său, motiv pentru care ar fi solicitat să intre în competiție cât mai târziu posibil.

Pregătirea din acest an a fost diferită pentru O’Sullivan. A ales să nu participe la Championship League din Leicester și s-a antrenat în Irlanda, concentrându-se exclusiv pe duelul cu Neil Robertson.