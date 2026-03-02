A fost bătaie pe costumul pe care Jutta Leerdam l-a purtat la Milano Cortina 2026. Suma ireală cu care s-a vândut la licitație

Publicat la 16:10 02 Mar 2026

Costumul purtat de Jutta Leerdam la JO 2026, vândut la licitaţie cu aproape 200.000 de euro FOTO: Getty Images

Campioana olimpică olandeză la 1000 m viteză, Jutta Leerdam, și-a vândut costumul semnat de la Milano Cortina 2026 pentru suma impresionantă de 195.000 de euro, după o licitație intens disputată, majoritatea fondurilor urmând să sprijine clubul la care a patinat în copilărie.

La doar câteva săptămâni după ce a stabilit recordul olimpic la 1000 m la Milano Cortina 2026, campioana olimpică Jutta Leerdam și-a văzut echipamentul vândut la licitație pentru remarcabila sumă de 195.000 de euro, potrivit olympics.com.

Costumul semnat, purtat în timpul campaniei sale olimpice - care a inclus și o medalie de argint la 500 m - a fost piesa principală a unei licitații caritabile organizate parțial de Comitetul Olimpic Olandez. Printre alte obiecte scoase la licitație de către olimpicii țărilor europene s-a numărat și costumul de concurs al campioanei olimpice la 500 m, Femke Kok, care s-a vândut cu 4.802 de euro.

Organizatorii au fost uimiți de creșterea bruscă a ofertelor în ultimele momente pentru costumul lui Leerdam. „Cu o oră înainte de închiderea licitației, cea mai mare ofertă pentru costumul semnat al lui Leerdam era puțin sub 10.000 de euro”, a confirmat NOC*NSF, înainte ca un duel de ultim moment între doi ofertanți să ridice suma la aproape 200.000 de euro.

Identitatea cumpărătorului nu a fost dezvăluită, deși site-ul licitației arată că oferta câștigătoare a venit din Țările de Jos.

Costumul cu care a fost stabilit recordul olimpic a depășit ca valoare un obiect aparținând lui Cristiano Ronaldo, listat pe aceeași platformă.

Aproape întreaga sumă va fi direcționată către IJsvereniging Pijnacker, clubul local unde Leerdam a învățat să patineze.

Gestul se potrivește perfect cu ambiția declarată de mult timp a lui Leerdam de a inspira noua generație de patinatori olandezi, sperând ca aceștia să-i urmeze exemplul.

Campionatele Mondiale de Patinaj Viteză ISU 2026 sunt programate în perioada 5–8 martie în Țările de Jos.