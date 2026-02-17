Jutta Leerdam ar putea primi 1 milion $ pentru că s-a descheiat la costum și și-a arătat bustiera după ce a luat aurul la JO 2026

2 minute de citit Publicat la 17:55 17 Feb 2026 Modificat la 18:09 17 Feb 2026

Patinatoarea Jutta Leerdam ar putea primi peste 1 milion $ pentru că s-a descheiat la costum după ce a luat aurul la JO 2026 FOTO: Hepta și Instagram/ Jutta Leerdam

Vedeta olandeză de la patinaj viteză Jutta Leerdam ar putea putea primi un bonus de peste un milion de dolari după ce a câștigat aurul în proba feminină de 1.000 de metri la Jocurile Olimpice de Iarnă Milano-Cortina 2026, dar nu pentru performanța în sine, ci pentru că și-a deschis bluza de bucurie când a văzut rezultatul și și-a arătat bustiera.

Leerdam, care este logodită cu boxerul și YouTuberul Jake Paul, și-a descheiat costumul de concurs portocaliu și albastru, semnat de FILA, dezvăluind dedesubt bustieră sport alb Nike, după ce a stabilit un nou record olimpic lunea trecută.

Această mișcare ar putea să o ajute să obțină un contract important cu Nike, potrivit expertei în publicitate Frederique de Laat, fondatoarea Branthlete, o agenție de marketing pentru sportive.

„Cu Nike, bănuiesc că vorbim despre o sumă de peste un milion”, a declarat ea pentru publicația olandeză AD, citată de New York Post.

Leerdam, în vârstă de 27 de ani, a înregistrat timpul de 1:12,31, stabilind un nou record olimpic și devansând-o pe colega sa olandeză, Femke Kok, care a obținut argintul după ce stabilise recordul în cursa anterioară, cu 1:12,59.

Ulterior, ea și-a etalat bustiera Nike, în timp ce și-a ridicat brațele în aer.

Contul oficial de Instagram Nike a redistribuit imaginea. „Când ești atât de rapidă, nu ceri permisiunea. @juttaleerdam doboară recordul olimpic la 1.000 m patinaj viteză și câștigă primul său aur”, se menționează în descrierea fotografiei.

Leerdam a lăsat o serie de emoji-uri cu inimioare în comentarii.

Ea a câștigat argintul, clasându-se pe locul al doilea după colega sa Femke Kok, în proba feminină de 500 m patinaj viteză, duminică. A fost cronometrată cu 0,66 secunde mai lent decât Kok, care a stabilit un record olimpic cu timpul de 36,49 secunde.

Leerdam a sărbătorit ulterior alături de Paul, postând o fotografie cu ei doi dansând într-un vehicul de lux.