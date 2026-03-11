Alertă la Casa Albă, după ce o mașină s-a izbit de poartă. Polițiștii din Washington au împânzit zona

1 minut de citit Publicat la 14:10 11 Mar 2026 Modificat la 14:28 11 Mar 2026

E alertă la Washington, miercuri, după ce un vehicul s-a ciocnit de poarta Casei Albe, pe perimetrul nordic, la intersecția străzilor Connecticut și H Street Northwest, a declarat un purtător de cuvânt al Metropolitan Police Department of the District of Columbia, pentru CBS News.

În prezent nu au fost raportate persoane rănite.

Un purtător de cuvânt al Secret Service, Anthony Guglielmi, a spus că șoferul a fost reținut și este interogat.

Incidentul a declanșat o intervenție majoră a forțelor de ordine, inclusiv geniști, în zonă, potrivit publicației Express.

Străzile din jurul Casei Albe au fost închise.

Mașina în cauză a fost inspectată și declarată sigură.

Incidentul survine într-un moment de securitate sporită în SUA, după o serie de atacuri, de când țara a demarat acțiuni militare împotriva Iranului.

Sâmbătă, doi suspecți bănuiți că ar fi teroriști ISIS au aruncat dispozitive explozive improvizate în timpul unui protest din fața reședinței oficiale a primarului New York-ului, Zohran Mamdani.

Incidentul are loc la doar câteva zile înainte de vizita anuală a prim-ministrului Irlandei, Micheál Martin, la Casa Albă cu ocazia Zilei Sfântului Patrick.

Informații în curs de actualizare...

