Un dispozitiv exploziv improvizat a fost detonat lângă reședința primarului din New York. FBI a deschis o anchetă pentru terorism

Doi bărbați din statul Pennsylvania au fost arestați sâmbătă după-amiază în apropierea Gracie Mansion, locuința oficială a primarului Zohran Mamdani și a soției sale, după ce un dispozitiv suspect a fost aprins în timpul unei manifestații. sursa foto: Getty

FBI a deschis o anchetă pentru terorism după ce un dispozitiv exploziv improvizat a fost detonat în fața reședinței primarului New Yorkului, Zohran Mamdani, relatează CBS.

Potrivit unor surse din cadrul forțelor de ordine, dispozitivul care s-a aprins sâmbătă în exteriorul reședinței oficiale a primarului din New York conținea materiale explozive și fragmente care ar fi putut ucide sau mutila numeroase persoane. O anchetă federală pentru terorism este în desfășurare, iar procurorii pregătesc acuzații de terorism.

Comisarul poliției din New York, Jessica Tisch, le-a declarat jurnaliștilor că protestul anti-islam fusese organizat de persoane asociate cu Jake Lang, un participant la evenimentele din 6 ianuarie grațiat ulterior și cunoscut influencer de extremă dreapta.

La fața locului s-au adunat și peste 100 de contraprotestatari. Două persoane tinere din Pennsylvania, revoltate de protestul anti-islam, au adus la manifestație dispozitive explozive improvizate cu intenția de a provoca răni, au declarat surse din anchetă pentru CBS News.

Echipa pirotehnică a poliției din New York a trimis dispozitivele la laboratorul FBI din Quantico pentru analiză. Unul dintre ele nu a fost considerat „un dispozitiv fals sau o simplă bombă fumigenă”, ci „un dispozitiv exploziv improvizat (IED) care ar fi putut provoca răni grave sau chiar moartea”, a precizat Jessica Tisch într-un comunicat emis duminică.

Potrivit unor surse citate de CBS News, dispozitivele erau fabricate din sticle de băutură energizantă umplute, total sau parțial, cu material exploziv, introduse în borcane de sticlă și înconjurate de elemente de fragmentare precum piulițe și șuruburi. Fitilul ar fi fost conectat la un tip de petardă M80.

Două surse au declarat pentru CBS News că dispozitivele conțineau TATP (triacetonă triperoxid), un exploziv volatil obținut frecvent din acetonă și peroxid de hidrogen, care apare sub forma unei pulberi cristaline albe.

Ancheta este coordonată de Joint Terrorism Task Force din cadrul FBI, iar anchetatorii pregătesc mandate de percheziție în Pennsylvania și New Jersey.

Imagini video verificate de echipa CBS News Confirmed, care surprind haosul din timpul protestelor, arată un bărbat care pare să strige „Allahu Akbar” – adică „Dumnezeu este cel mai mare” – chiar în momentul în care un protestatar, identificat drept Emir Balat, în vârstă de 18 ani, din Pennsylvania, ar fi aruncat „un dispozitiv aprins”.

Anchetatorii încearcă să stabilească dacă cel puțin unul dintre suspecți ar fi fost influențat de mesaje extremiste ale grupării ISIS.

Jessica Tisch a descris dispozitivul drept „un borcan înfășurat în bandă adezivă, care conținea, foarte important, piulițe, șuruburi și alte elemente metalice, precum și un fitil de tip hobby”.

Potrivit acesteia, primul dispozitiv aruncat de Balat s-a stins după ce a lovit o barieră aflată pe o trecere de pietoni, la doar câțiva metri de polițiști.

Balat ar fi fugit apoi și ar fi luat un al doilea dispozitiv de la Ibrahim Kayumi, în vârstă de 19 ani, l-ar fi aprins și ar fi început să alerge cu el înainte de a-l scăpa, a mai spus Tisch.

Cei doi suspecți, Balat și Kayumi, ambii din Pennsylvania, au fost reținuți. Poliția a arestat și o persoană care a folosit spray lacrimogen împotriva contraprotestatarilor, precum și alte trei persoane acuzate de tulburarea ordinii publice și obstrucționarea forțelor de ordine.

Anchetatorii verifică, de asemenea, deplasările externe ale celor doi suspecți. Emir Balat a părăsit Statele Unite pentru câteva luni și a călătorit la Istanbul între 6 mai și 26 august 2025. Ibrahim Kayumi a călătorit la Istanbul timp de câteva săptămâni în iulie și august 2024 și a ajuns și în Arabia Saudită la sfârșitul lunii martie din același an.

Într-o declarație publicată duminică, primarul Zohran Mamdani l-a menționat în mod special pe Jake Lang și a afirmat că protestul organizat în fața reședinței sale a fost „în rădăcina lui bigot și rasist” și nu își are locul în New York.

„Este o insultă la adresa valorilor orașului nostru și a unității care ne definește”, a spus el.

Primarul nu a menționat numele celor doi bărbați arestați pentru dispozitivele explozive, dar a subliniat că „tentativa de a folosi un dispozitiv exploziv pentru a răni alte persoane nu este doar o infracțiune, ci este revoltătoare și opusul a ceea ce suntem noi”.