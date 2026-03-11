Ayatollahul suprem de ... carton. Meme-uri virale pe rețelele sociale cu Mojtaba Khamenei

La o slujbă în onoarea liderului suprem, la care Mojtaba Khamenei nu a participat, oficialii au adus o replică a acestuia...din carton (stânga). Au urmat meme-urile (dreapta). Foto: colaj X @Visegrad 24/@LionsOfZion_ORG

Imagini modificate cu AI, în care noul lider suprem al Iranului este ironizat, s-au viralizat pe rețelele sociale. Au trecut mai bine de 48 de ore de când Mojtaba Khamenei a fost ales de Consiliul Experților să fie liderul religios al țării aflate în război cu SUA și Israel și nu a fost văzut în public.

La o slujbă din Teheran, oficialii regimului au dus, în mod bizar, o bucată de carton, decupată sub forma siluetei unui om, iar unde ar fi trebuit să fie capul au lipit poza lui Mojtaba Khamenei. A fost suficient ca meme-urile să curgă.

De 48 de ore de când Consiliul Experților l-a desemnat noul lider suprem al Iranului, Mojtaba Khamenei este de negăsit. Nu a existat niciun mesaj video către susținători și nici măcar o declarație scrisă din partea lui sau a biroului său. Acesta ar fi fost rănit la picioare într-unul dintre atacurile SUA-Israel și ar fi ascuns, într-un loc sigur.

Mass-media de stat a apelat la imagini vechi de arhivă pentru a-l prezenta, în timp ce rețelele de propagandă au difuzat propriile videoclipuri și imagini generate de inteligența artificială cu Khamenei. Însă, o filmare bizară din Teheran le-a dat idei internauților.

La o slujbă în onoarea liderului suprem, la care Mojtaba Khamenei nu a participat, oficialii au adus o replică a acestuia...din carton.

Iran’s newly appointed Supreme Leader, Mojtaba Khamenei, was presented at a mass rally in Tehran today.



He couldn’t show up in person for some reason, so they brought out a cardboard cutout of him instead pic.twitter.com/c6eARU405b — Visegrád 24 (@visegrad24) March 11, 2026

După ce aceste imagini s-au viralizat pe rețelele sociale, internauții s-au întrecut în meme-uri care mai de care mai creative, în care copiii din carton cu poza lui Mojtaba Khamenei au fost redate în diverse ilustrații.

La Casa Albă sub forma unui tablou...

US President Donald Trump unveiled the cardboard Ayatollah ? pic.twitter.com/36LTML3O7s — Mossad Commentary (@MOSSADil) March 11, 2026

În Biroul Oval, într-o discuție cu Donald Trump și JD Vance...

Trump to Moosh-Tabah:



"You don't have the cards" ? pic.twitter.com/SE4vFs829t — Iranian American ?? (@IranLionness) March 11, 2026

Pe un pat de spital, alături de alte trupuri de carton și bucăți de carton împrăștiate pe jos...

??

BREAKING:



First image of Mojtaba Khamenei from a hospital. pic.twitter.com/YlVl34vmZV — daniel hanuka? ?? (@LionsOfZion_ORG) March 11, 2026

Sub forma unui zmeu, înălțat de regim peste o mulțime entuziastă de iranieni...

Suprapus peste un Marco Rubio „terifiat” că trebuie să devină liderul suprem al Iranului...

Marco Rubio realizing he has to step in as the new Supreme Leader of Iran. pic.twitter.com/1dUjXdc9Dr — Caт Bee ? (@CatShoshanna) March 10, 2026

Pe o bancă, așteptând să fie vizat de loviturile SUA-Israel...

Mojtaba Khamenei waiting to be eliminated pic.twitter.com/Zld9oF0tca — Dr. Eli David (@DrEliDavid) March 10, 2026

Un personaj misterios

În timp ce tatăl lui, Ali Khamenei, fostul lider suprem al Iranului, ucis în primele zile ale operațiunii SUA-Israel în Iran, era o figură arhicunoscută, Mojtaba, în vârstă de 56 de ani, a preferat să acționeze din umbră.

Nu a ocupat niciodată o funcție guvernamentală, nu a susținut discursuri publice și nu a acordat interviuri și doar câteva fotografii și videoclipuri cu el au fost publicate de-a lungul timpului. Totuși, influența lui ar fi una considerabilă în regimul de la Iran.

Rapoarte diplomatice americane, publicate de WikiLeaks la sfârșitul anilor 2000, îl descriau drept „puterea din spatele robelor”, fiind considerat un persoanj „capabil și autoritar” în cadrul regimului. Mojtaba are, de asemenea, legături vechi cu IRGC, care datează de decenii, și relații profunde în rețelele sale de comandă. Ani la rând, el a fost un element-cheie în relația dintre tatăl său și conducerea Gardienilor.

În calitate de nou ales lider suprem al Iranului, mulți se așteaptă ca Mojtaba să continue politicile dure ale tatălui său. Unii cred, de asemenea, că un om care și-a pierdut tatăl, mama și soția în atacuri americano-israeliene este puțin probabil să cedeze presiunii occidentale.