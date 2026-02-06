Primul scandal la JO 2026. O patinatoare olandeză a stârnit revoltă pentru că s-a dus la Milano cu avionul privat, nu cu echipa

3 minute de citit Publicat la 14:22 06 Feb 2026 Modificat la 14:26 06 Feb 2026

Jutta Leerdam, vedetă olandeză de patinaj viteză, s-a dus la JO 2026 Milano-Cotina cu avionul privat FOTO: Instagram/ Jutta Leerdam

Vedeta olandeză a patinajului viteză, Jutta Leerdam, a fost criticată aspru și caracterizată drept „arogantă” și „divă”, după ce a ales să zboare la Jocurile Olimpice 2026 cu un avion privat, în loc să călătorească spre Italia alături de ceilalți compatrioți ai ei.

Jutta Leerdam, care este logodită cu Jake Paul - actor, boxer și influencer, a distribuit pe Instagram mai multe fotografii cu ea și prietenii ei petrecând într-un avion privat, însoțite de descrierea „Spre Milano”, potrivit New York Post.

Celebrul Johan Derksen, fost fotbalist și în prezent jurnalist sportiv, s-a arătat deranjat de comportamentul sportivei și al anturajului ei înaintea evenimentului istoric.

„Deja trăiește ca o milionară, cu avioane private și tot restul”, a declarat Derksen.

Sportiva în vârstă de 27 de ani, originară din Țările de Jos, îmbrăcată în echipamentul echipei olimpice a țării sale, a gustat brioșe personalizate, pe care era scris în olandeză „Succes, Jutta”, deasupra siglei cu cercurile olimpice, în timp ce pahare cu șampanie erau peste tot în cabină.

În timpul zborului, Leerdam și prietenele ei au fost servite cu o varietate de salate cu ton, friptură și creveți, iar avionul era decorat cu elemente tematice olimpice.

„Comportamentul ei mi se pare îngrozitor, ca al unei dive. Dacă aș fi antrenorul ei, nu aș tolera așa ceva”, a exclamat Derksen. „Treptat, întreaga Olandă începe să se cam sature de comportamentul ei”.

Paul și-a susținut viitoarea soție comentând sub postarea ei: „E timpul să strălucești”.

Jocurile Olimpice Milano–Cortina 2026 vor marca a doua participare olimpică a lui Leerdam. Ea a câștigat medalia de argint la proba feminină de 1.000 de metri la Jocurile Olimpice de la Beijing din 2022.

Leerdam, a doua patinatoare de viteză din lume în clasament, va încerca să câștige prima sa medalie de aur atât la 1.000 m, cât și la 500 m, în probele programate pe 9 și 15 februarie.

Leerdam este de mai multe ori medaliată cu aur la Cupa Mondială de patinaj de viteză și deține recordul mondial la sprint pe echipe feminin, cu timpul de 1:24,02, alături de coechipierele Letitia de Jong și Femke Kok.

Utilizatorii de pe rețelele sociale s-au declarat revoltați de imaginea de autosuficiență pe care Leerdam și-a creat-o prin zborul cu avionul privat. „Oh, Jutta, înțelegi atât de puțin despre viață... un zbor privat?! Ce înseamnă asta, ‘echipa’ Olanda?”, a întrebat un comentator.

„Ca membră a Team NL, să zbori la un eveniment sportiv cu avionul tău privat și să mănânci sushi cu prietenii? Din punctul meu de vedere, asta nu dă bine”, a scris altul.

„O sosire jenantă și decadentă”, a notat un al treilea.

„E destul de arogant să călătorești la Milano cu un avion privat și să te pui deasupra @teamnl, nu-i așa? Jutta, sper să reușești să rămâi pe patine de data asta. Mult noroc”, se menționează într-un alt comentariu, făcând aluzie la accidentul grav suferit de Leerdam în timpul calificărilor olimpice din decembrie.

Unii utilizatori au pus sub semnul întrebării decizia ei de a călători, invocând impactul asupra schimbărilor climatice.

„Un avion privat până la Jocurile de Iarnă. O alegere interesantă?”, a spus unul. „Zborurile private sunt minunate. Cu cât mai multă poluare, cu atât mai bine”, a adăugat altul.

„Mult succes la Jocuri! Un astfel de avion privat dă un exemplu foarte prost fanilor tăi. Există deja din ce în ce mai puțină gheață naturală din cauza crizei climatice”, a scris un alt urmăritor.