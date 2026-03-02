Macron a anunţat că Franţa va permite desfășurarea temporară a avioanelor cu armament nuclear în țări aliate

Emmanuel Macron, președintele Franței. sursa foto: Getty

Președintele francez Emmanuel Macron a anunțat, luni, că Franța va autoriza desfășurarea temporară a aeronavelor sale nucleare în țările aliate, ca parte a noii sale strategii nucleare. De asemenea, el a afirmat că Franţa își va mări numărul de focoase nucleare de la nivelul actual de sub 300, fiind prima astfel de creștere din cel puțin 1992, notează NBC News. Franța este singura putere nucleară din Uniunea Europeană.

Macron susţine că noua postură va „prevede desfășurarea temporară a unor elemente ale forțelor noastre aeriene strategice în țările aliate”, dar a adăugat că nu va lua decizii în colaborare cu nicio altă națiune în ceea ce privește utilizarea armelor nucleare.

Astfel de discuţii au început cu Marea Britanie, Germania, Polonia, Olanda, Belgia, Grecia, Suedia și Danemarca, a declarat Macron în timpul unui discurs la o bază militară de la L'Ile Longue din nord-vestul Franței, care găzduiește submarinele cu rachete balistice ale țării.

Franţa măreşte numărul focoaselor nucleare

El a mai spus că Franța își va mări numărul de focoase nucleare de la nivelul actual de sub 300, fiind prima astfel de creștere din cel puțin 1992, dar nu a oferit o cifră cu privire la câte.

„Am decis să măresc numărul de focoase din arsenalul nostru”, a spus Macron.

Macron a vrut să clarifice modul în care armele nucleare franceze se încadrează în securitatea Europei, pe fondul îngrijorărilor ridicate pe continent de tensiunile cu președintele american Donald Trump.

Liderii europeni și-au exprimat îndoielile tot mai mari cu privire la angajamentele SUA de a ajuta la apărarea Europei sub așa-numita umbrelă nucleară, o politică menită de mult timp să asigure că aliații - în special membrii NATO - vor fi protejați de forțele nucleare americane în cazul unei amenințări.

