Noi schimbări la misiunea Artemis 3: NASA ia în calcul să renunțe la megaracheta Starship de la SpaceX

Starship este, de departe, cea mai mare rachetă construită vreodată. Foto: Profimedia Images

După ce a anunţat că nu va mai trimite astronauţi pe Lună în cadrul misiunii Artemis 3, NASA ar putea renunţa şi la utilizarea megarachetei Starship, aparţinând SpaceX, compania spațială fondată de Elon Musk, pentru această misiune, relatează Agerpres. În schimb, accelerează implementarea unei tehnologii dezvoltate de Blue Origin, compania fondată de Jeff Bezos. Experții sunt de părere că NASA încearcă astfel să „împingă” o competiție între SpaceX și Blue Origin.

La 27 februarie NASA a anunţat că modifică arhitectura programului Artemis de explorare selenară. Una dintre principalele modificări implică schimbarea obiectivelor misiunii Artemis 3, care iniţial trebuia să-i ducă pe astronauţii americani pe Lună, transmite Space.com.

Conform noului plan al NASA, misiunea Artemis 3 va fi lansată în 2027 dar va rămâne pe orbita joasă a Pământului. Noul obiectiv al misiunii va fi de a teste o serie de tehnologii şi capacităţi necesare programului Artemis, precum o întâlnire orbitala şi andocare între capsula Orion şi „una sau ambele module de aselenizare construite de SpaceX şi Blue Origin”, conform comunicatului NASA.

NASA accelerează implementarea unei tehnologii Blue Origin

Blue Origin, care a fost fondată de Jeff Bezos de la Amazon, dezvoltă un modul de aselenizare cu echipaj numit Blue Moon. Acest vehicul trebuia să transporte astronauţi NASA pentru prima dată în cadrul misiunii Artemis 5, o misiune de aselenizare vizată anterior pentru 2030.

Dar NASA s-a gândit să pună în funcţiune Blue Moon mai devreme. În octombrie anul trecut, de exemplu, administratorul interimar de atunci, Sean Duffy, a anunţat că intenţionează să deschidă concurenţei contractul de aselenizare al Artemis 3, explicând că nu este mulţumit de ritmul de dezvoltare a Starship.

Blue Origin a fost singurul concurent realist pentru SpaceX în ceea ce priveşte asigurarea aselenizării în cadrul programului Artemis al NASA.

„În caz contrar, (NASA) ar fi putut declara pur şi simplu că vor andoca Orion cu modulul de aselenizare al Starship şi vor face testele lor. Dar nu au spus. Nu au spus asta”, a declarat vineri Don Platt, şeful Departamentului de Aerospaţial, Fizică şi Ştiinţe Spaţiale de la Institutul de Tehnologie din Florida, pentru Space.com.

Ritmul de dezvoltare nu este singurul factor care intră în această decizie, potrivit lui Platt, care conduce, de asemenea, Centrul de educaţie al portului spaţial al universităţii.

„Nici NASA nu vrea să fie nevoită să se bazeze pe un singur contractant. Cred că de aceea ei chiar împing această competiţie între Blue Origin şi SpaceX”, a spus el.

Blue Origin îşi doreşte această competiţie. La sfârşitul lunii ianuarie, compania a anunţat că întrerupe zborurile sale de turism spaţial suborbital timp de cel puţin doi ani „pentru a accelera şi mai mult dezvoltarea capabilităţilor lunare umane ale companiei”.

„Decizia reflectă angajamentul Blue Origin faţă de obiectivul naţiunii de a se întoarce pe Lună şi de a stabili o prezenţă selenară permanentă şi susţinută”, a spus compania într-un comunicat la acea vreme.

Planuri ambițioase pentru Lună

Arhitectura revizuită a programului Artemis prevede acum prima aselenizare cu echipaj uman, după epoca Apollo, în cadrul misiunii Artemis 4 în 2028, cu o posibilă a doua aselenizare care va avea loc în acelaşi an, prin misiunea Artemis 5.

Noile planuri fac parte dintr-o schimbare mai amplă, care prioritizează o abordare pas cu pas şi o cadenţă crescută de lansare.

Scopul final al lui Artemis este de a stabili o prezenţă umană permanentă şi durabilă pe şi în jurul Lunii în următorii cinci până la 10 ani. NASA doreşte, de asemenea, să aselenizeze înainte ca Beijingul să îndeplinească acest obiectiv, anunţat pentru 2030.

„Cu o concurenţă credibilă din partea celui mai mare adversar geopolitic care creşte pe zi ce trece, trebuie să ne mişcăm mai repede, să eliminăm întârzierile şi să ne atingem obiectivele. Standardizarea configuraţiei vehiculelor, creşterea cadenţei lansărilor şi progresul spre obiective într-o abordare logică, etapizată, este modul în care am atins aproape imposibilul în 1969 şi aşa o vom face din nou”, a spus administratorul NASA Jared Isaacman în declaraţia de vineri.