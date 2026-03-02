Un român, prins în Israel la începutul războiului împotriva Iranului, a povestit cum a reușit să plece: „Lucrurile nu sunt complicate”

Andrei Manea a declarat, la Antena 3 CNN, că românii care vor să părăsească Israel o pot face trecând granița în Egipt. Foto: Getty Images

Un român a explicat, la Antena 3 CNN, cum a reușit să plece din Israel, după ce izbucnit conflictul din Iran, pentru a ajunge în Egipt, unde spațiul aerian este în continuare deschis. Andrei Manea a îndemnat autoritățile să vină cu un ghid care să-i ajute pe românii care vor să plece în aceste zile din Israel să părăsească țara pe cont propriu. Bărbatul a părăsit Israel pe la vama sudică cu Egipt, apoi a luat un taxi până în Sharm El-Sheikh, unde se afla cel mai apropiat aeroport.

Andrei Manea a declarat, la Antena 3 CNN, că românii care vor să părăsească Israel o pot face trecând granița în Egipt, unde spațiul aerian este în continuare deschis. De pe aeroportul din Sharm El-Sheikh există zboruri, inclusiv low-cost, către Chișinău sau Istanbul.

„Lucrurile nu sunt foarte complicate. E un pic greu de înțeles de ce autoritățile nu dau și niște sfaturi practice celor care sunt încă în Israel și vor să plece. Din nefericire, din partea autorităților au fost intenții bune, au înțeles situația grea în care ne aflăm, dar au lipsit sfaturile practice.

Având în vedere că granița cu Egipt e deschisă și nu există impedimente de zbor pentru cei care vor să ia avioane din Egipt, ceea ce trebuie să facă, cel puțin turiștii care sunt în Ierusalim, trebuie să ajungă în sudul Israelului. Se poate ajunge și cu transport public și cu transport privat. Noi, spre exemplu, am primit susținere din partea reprezentanților Patrhiarhiei Române la Ierusalim, care ne-au oferit o listă de contacte cu români, care au fost dispuși să ne ajute și contracost să facă transportul către granița cu Egipt.

Dar transportul nu e foarte complicat. Există din Central Station autobuzul 444 care duce până în Eilat, este o localitate de graniță aproape, de acolo se mai ia un taxi și ajungi în vamă. În vamă sunt procedurile uzuale. Ar fi fost foarte util ca un reprezentant al României să fie acolo și să îi îndrume pe cetățeni”, a spus Manea.

Românul a explicat că israelinii sunt obișnuiți cu starea de război, astfel că viața de zi cu zi nu este perturbată în Israel de atacurile Iranului, iar drumul către granița sudică cu Egipt este sigur.

„Viața de zi cu zi nu e atât de perturbată. pentru noi, cei care nu suntem obișnuiți, ne crează un disconfort total. Nu se înregistrează incidente periculoase, nu cad bombele pe stradă între Ierusalim și Eilat. Drumul e sigur, e chiar plăcut, ai o priveliște asupra mării moarte, e o zonă verde”, a spus Bărbatul.

Andrei Manea a declarat că românii sunt mai temători deoarece nu sunt bine informați.

„În vamă nu se întâmplă nimic ieșit din comun, plătești niște taxe la ieșirea din Israel și intrarea în Egipt. Ar avea nevoie de dolari, dacă nu au dolari există chiar în vamă banca egipteană. Acolo sunt taxi-uri autorizate. Drumul din vama egipteană până în Sharm El-Sheikh, principalul aeroport, durează cam două ore, costurile sunt 100-150 de euro. Zborurile către casă sunt ușor de găsit. Există low-costuri”, a mai spus bărbatul.

Zeci de mii de români, turiști sau rezidenți, sunt în aceste zile în țări afectate de conflictul din Orientul Mijlociu. Catinca Șulea este prinsă în Kuweit de la izbucnirea războiului. Deși viața în capitala Kuweit se desfășoară normal, cu puține restricții, alarmele au răsunat de mai multe ori în oraș.

„E foarte neclar totul, sâmbătă, în jurul orei 10:00, a început totul. Aici au început să sune alarmele în tot orașul, s-au auzit și primele bubuituri. Clar, de atunci e o stare de panică, doar că în același timp totuși am avut noroc că nu au fost atât de multe atacuri în Kuwait ca în țările din jur. Oamenii aici încă ies pe stradă, mulți dintre ei au același program normal, prietena mea a avut o lecție de tenis câteva ore.

Azi a fost mai rău. Ieri a fost o zi destul de liniștită, nu prea s-au auzit alarme, bubuituri. În schimb, încă din mijlocul nopții au început să sune în continuu alarmele. Între 6 și 8 dimineața au sunat, cred, de vreo trei ori. Între 12 și 2 au sunat de vreo trei, patru ori. Atunci s-au auzit și cele mai puternice bubuituri din toate zilele astea. Eu locuiesc în centrul orașului și pur și simplu s-a zgâlțâit blocul. Vizual nu se vede nimic în oraș. Dacă nu m-aș uita la știri, în oraș chiar nu s-ar vedea niciun fel de semn, de urmă, că ar fi fost vreun atac”, a spus Catinca.

Tânăra a declarat că își dorește să se întoarcă în România și că o sperie lipsa de informații, incertitudinea.

„Clar, e o situație foarte instabilă aici. Nu știm nimic. Am primit vreo două SMS-uri cu niște atenționări, niște ghiduri foarte simplu. Nu știm ce o să se întâmple. De când au sunat alarmele la nici 20 de minute au închis și spațiul aerian. Nu știm nimic.

Sunt restricții, mai mult precauții. Nu sunt avertizări legate de statul în casă. Sunt interdicții legate de mersul cu barca, sunt ilegale acum adunările publice, aici e și Ramadan și din cauza asta oamenii oricum nu prea ies din casă în timpul zilei, e pustiu. După 20:00 ies din casă. Acum toate adunările astea sunt interzise”, a spus ea.

Românca a spus că sâmbătă, când SUA și Israel au lansat atacul asupra Iranului, nu s-a îngrijorat, a crezut că este un conflict care se va stinge rapid. „Am crezut că o să fie o situație rapidă. Abia azi, e prima dată când am simțit cum se zdruncină tot blocul, a început să-mi tremure mâna pe telefon, am simțit că îmi vine să plâng și am conștientizat cât de gravă e situația dacă de atâtea zile ea escaladează”, a spus românca.

Mii de români sunt prinși în Dubai. Irina este rezidentă acolo și a spus, la Antena 3 CNN, că se simte în deplină siguranță.

„Situația e cât se poate de normală pentru locuitorii de aici. Lumea e destul de calmă, deși în ultimele zile s-au auzit destul de multe zgomote puternice, întrucât au fost interceptate toate acele rachete și drone, poate da o stare de anxietate când le auzi, dar suntem în siguranță aici, oamenii își desfășoară activitățile de zi cu zi în mod normal, restaurantele sunt deschise, mall-urile, oamenii sunt la plajă, se plimbă. Într-adevăr într-un număr mai mic decât deobicei, dar lucrurile sunt destul de normale aici. Siguranța a fost întotdeauna pe primul loc pentru țara asta și se vede chiar și în situațiile astea.

Eu mă simt în siguranță. Autoritățile de aici comunică, ne spun să ne informăm strict din ce ne oferă ei. Au apărut foarte multe videoclipuri trucate cu Dubai. E destul de trist ce s-a întâmplat cu cele două hoteluri, însă nu au fost afectate, nu au fost pagube foarte mari. Într-adevăr când vezi lucrurile astea te sperii și te gândești că ești în pericol, dar aici siguranța e pe primul loc și autoritățile sunt prompte. Totul se rezolvă rapid, totul e foarte bine organizat, când trăiești așa îți dă o siguranță”, a spus ea.