Dughin îl avertizează pe Putin că, după Khamenei, ar putea urma el şi cere ca Rusia să intre în războiul din Iran: În coaliţie cu China

Foto: Colaj/Profimedia Images/Hepta

Aleksandr Dughin, considerat ideologul-cheie al lui Vladimir Putin, este de părere că războiul americanilor cu Iran este, de fapt, o luptă împotriva Rusiei şi îi cere liderului de la Kremlin să reacţioneze cât mai repede. "Ar putea avea loc o operaţiune similară de schimbare a regimului şi la noi. Cu cât vom acţiona mai activ, cu atât va fi mai bine. Mai bine în coaliţie cu China, desigur", a declarat Dughin într-un interviu.

"Nu poate fi exclus faptul că acesta ar putea fi începutul celui de-Al Treilea Război Mondial. Au fost implicate forţe prea mari, acţiunile americanilor sunt prea dure. Ordinea mondială s-a prăbuşit. Trebuie să înţelegem că, în această situaţie, noi suntem.

Au fost venezuela, Iran, Siria, Hezbollah... E şi Cuba vizată acum de SUA. Toate aceste regimuri sunt prietenii noştri. Ar putea avea loc o operaţiune similară de schimbare a regimului şi la noi. Este ultimul avertisment. Soarta noastră va depinde de cât va rezista Iranul.

Toate acestea se pot încheia cu o catastrofă pentru Trump şi SUA. Marea musulmană îl poate şterge de pe faţa pământului. De fapt, acest război este şi împotriva noastră. Trebuie să înţelegem: noi suntem următorii. Iranul este acum un scut", a spus Dughin.

Ideologul lui Putin îl sfătuieşte pe preşedintele Rusiei să intre în război.

"Preşedintele (n.r. - Vladimir Putin) trebuie să decidă dacă ne implicăm direct. Dar eu cred că da. Cu cât vom acţiona mai activ, cu atât va fi mai bine. Mai bine în coaliţie cu China, desigur. Oricum, o să-i vină rândul şi Chinei, sigur.

Dacă Iranul cade, va urma Cuba, apoi o confruntare directă cu noi, apoi cu China. Aşadar, cu cât vom intra mai târziu în luptă cu Occidentul, cu atât ei vor avea mai mari şanse să ne învingă.

(ce s-ar întâmpla dacă am trimite flota în Golful Persic?) Am fi respectaţi, s-ar teme de noi. Dacă ne implicăm nu avem doar şansa de a câştiga, avem şi şansa de a preveni Al Treilea Război Mondial", a mai afirmat Aleksandr Dughin.