Ţara în care culesul ghioceilor este amendat cu până la 50.000 de euro. "Vestitorii primăverii", protejaţi de lege

Ţara în care culesul ghioceilor este amendat cu până la 50.000 de euro. Sursa foto: Unsplash.com | Csaba Talaber

Florile de primăvară, precum ghioceii sălbatici, sunt strict protejate de lege, în Germania. Astfel, oricine încearcă să culeagă aceste flori din natură riscă o amendă usturătoare, notează Echo24.

Ghioceii sunt o specie protejată. Aceasta înseamnă că este interzisă culegerea sau dezgroparea lor, chiar dacă plantele par să crească peste tot. Oricine încalcă această lege poate primi amenzi de până la 50.000 de euro. Suma depinde de statul federal și de amploarea abaterii.

Oamenii ar trebui să fie conștienți și de faptul că mutarea ghioceilor sălbatici într-o altă locație este interzisă. În grădină sunt permise legal doar plantele provenite de la comercianții specializați.

Speciile de ghiocei, ameninţate

Acești mici vestitori ai primăverii sunt mai mult decât frumoși. Ruperea ghioceilor sălbatici ameninţă specia, în special în habitatul lor original, Turcia și Caucaz, unde sunt în declin.

Și în Germania, plantele suferă din cauza habitatelor modificate: Plantațiile de conifere înlocuiesc habitatele naturale ale ghioceilor. Reglementări stricte privind importul și cultivarea transfrontaliere asigură faptul că cultivatorii și comercianții cu amănuntul oferă florile în mod sustenabil.

Bulbii ghiocelului conțin o concentrație deosebit de mare de alcaloizi toxici din familia amaryllidaceae. Ingerarea oricărei părți a plantei poate provoca dureri de stomac, greață, vărsături sau diaree. Copiii și animalele de companie sunt în mod special expuse riscului. Cu toate acestea, florile sunt considerate doar ușor toxice, nu foarte toxice.