România, pregătită doar pe hârtie de posibile atacuri aeriene. Cum arată buncărul vechi de aproape un secol de la Spitalul Colţea

Adăpostul de luptă antiaeriană de la Spitalul Clinic "Colţea" din Capitală, construit în 1936. Sursa colaj foto: captură video Antena 3 CNN

România este pregătită, din păcate, doar pe hârtie pentru un eventual dezastru provocat de atacuri aeriene, în contextul escaladării posibile a războiului din Orientul Mijlociu și al amplificării tensiunilor de securitate la nivel regional și internațional. Spitalele de urgenţă din Bucureşti ar trebui să aibă acele spaţii speciale pentru situaţiile de criză, însă, puţine unităţi medicale au buncăre. Iar autorităţile nu ştiu concret câte zile ar funcţiona, de exemplu, acele secţii vitale în cazul unor dezastre majore sau în cazul unor atacuri aeriene. Spitalul Clinic "Colțea" din Capitală deţine un buncăr vechi de aproape un secol, care este foarte bine dotat.

Adăpostul de luptă antiaeriană de la Spitalul Colţea, construit în 1936

O echipă de jurnalişti Antena 3 CNN a mers luni după-amiaza la Spitalul Clinic "Colțea" din Capitală şi a stat de vorbă cu oficialii de acolo despre buncărul, vechi de aproape un secol, care ar putea fi folosit în cazul unor atacuri aeriene. Unitatea medicală cu tradiție a fost construită în 1704, din iniţiativa spătarului Mihai Cantacuzino.

În spatele unei uşi gri se află şase încăperi ale adăpostului de luptă antiaeriană de la Spitalul "Colțea" din Bucureşti. Acesta are o suprafaţă totală de 420 de mp şi poate adăposti aproximativ 300 de persoane. Ne referim în primul rând la pacienţii care se pot deplasa, care nu sunt într-o situaţie extrem de gravă şi la personalul medical.

Cel mai probabil, pentru pacienţii critici din Terapie Intensivă şi cei din blocul operator, autorităţile statului vor găsi la momentul respectiv o soluţie. Iar una dintre acestea ar fi ca pacienţii critici să fie transferaţi în spitale de campanie.

Adăpostul de luptă antiaeriană de la Spitalul Clinic "Colțea" a fost construit în 1936 şi, în prezent, el este destul de bine dotat: are sisteme de ventilaţie. Reprezentanţii unităţii medicale au mai precizat pentru Antena 3 CNN că acest adăpost va avea anul acesta şi un generator.

Pe de altă parte, se fac pregătiri şi în alte spitale din Bucureşti, mai ales în cele de urgenţă. De exemplu, oficialii din cadrul Spitalului Clinic de Urgenţă "Sf. Pantelimon" au menţionat pentru Antena 3 CNN că au identificat deja un spaţiu de 600 de metri care ar urma să fie folosit pentru protecţia personalului medical şi pentru protecţia pacienţilor, dacă va fi cazul.

De asemenea, şi Spitalul Floreasca organizează în această perioadă un astfel de spaţiu.

Potrivit informațiilor oficiale transmise de Inspectoratul General pentru Situații de Urgență (IGSU), în România există 4.538 de buncăre în care oamenii ar putea să se adăpostească în caz de război. Cele mai multe se află în Capitală, 1.171 la număr.

Câte buncăre există în București

Sectorul 1 – 165 de adăposturi;

Sectorul 2 – 343 de adăposturi;

Sectorul 3 – 143 de adăposturi;

Sectorul 4 – 168 de adăposturi;

Sectorul 5 – 58 de adăposturi;

Sectorul 6 – 294 de adăposturi.

Miercuri, 4 martie 2026, sirenele vor răsuna în București și în toate județele din România, în cadrul unui exercițiu național de alarmare publică organizat de autorități. Testarea sistemului va avea loc în intervalul 10:00 - 11:00, iar populația este anunțată din timp că este vorba despre un simplu exercițiu.

"În ziua de 4 martie, la ora 10:00 dimineața, vrem să testăm sistemele de alarmare. Vrem să știe populația că acest sistem există. Dacă va fi ceva real, atunci populația va primi mesajele prin RO-ALERT, dar când vor suna la ora 10:00 în toată țara, să știe toți că este vorba de un exercițiu", a declarat şeful Departamentului pentru Situații de Urgență, Raed Arafat.

În cazul unui pericol real, sunetul sirenelor va fi însoțit de mesaje transmise prin sistemul RO-ALERT și prin alte canale oficiale de comunicare.