Tronul ultimilor domnitori ai Moldovei, expus la Palatul Culturii din Iaşi. "Este un simbol fundamental al istoriei noastre"

2 minute de citit Publicat la 18:44 02 Mar 2026 Modificat la 18:44 02 Mar 2026
palatul culturii din iași
Sursa Foto: Facebook.com/Palatul Culturii din Iași - Complexul Muzeal Național „Moldova"

Tronul ultimilor domnitori ai Moldovei, una dintre cele mai valoroase piese aflate în patrimoniul Muzeului de Istorie a Moldovei din Iaşi, va fi prezentat publicului la Palatul Culturii, începând de marţi, 3 martie, după ce în ultimii cinci ani a fost supus unui amplu proces de restaurare, notează Agerpres.

Realizat la începutul secolului al XIX-lea, tronul a fost comandat, cel mai probabil, pentru palatul domnesc construit între 1802 şi 1806 la Iaşi, pe atunci capitala Moldovei, de către domnitorul Alexandru Moruzi.

"Readucerea în faţa publicului a tronului ultimilor domnitori ai Moldovei reprezintă nu doar valorificarea uneia dintre cele mai importante piese din patrimoniul Muzeului de Istorie a Moldovei, ci şi recuperarea unui simbol fundamental al istoriei noastre", a declarat, pentru AGERPRES, managerul Palatul Culturii - Complexul Muzeal Naţional "Moldova" Iaşi, Andrei Apreotesei.

Potrivit acestuia, tronul, care a aparţinut la început domnitorului Alexandru Moruzi, a fost folosit ulterior de domnitorii care i-au urmat, atât fanarioţi, cât şi pământeni. Printre cei care s-au aşezat pe acest scaun domnesc s-a numărat şi Grigore al V-lea Alexandru Ghica, domn al Moldovei între 1849-1853 şi 1854-1856, iar ultimul a fost Alexandru Ioan Cuza.

"Salvat din incendiul din 1880, care a cauzat distrugerea Palatului Ocârmuirii, tronul a fost păstrat iniţial la Primăria Iaşi, iar din anii '30 ai secolului trecut a intrat pe rând în colecţiile mai multor instituţii muzeale ieşene, unde a făcut obiectul unor intervenţii de întreţinere a stării sale de conservare, reflectând practicile de restaurare specifice epocii", a declarat Andrei Apreotesei.

El a precizat că din anul 1974 tronul se află în patrimoniul Muzeului de Istorie a Moldovei.

"Restaurarea acestei piesei de valoare excepţională a început în martie 2021 şi a presupus un amplu şi migălos proces desfăşurat cu răbdare şi grijă pentru fiecare detaliu. Într-o primă etapă, a fost consolidată pelicula policromă, care prezenta numeroase desprinderi, intervenindu-se cu fineţe şi precizie pentru a stabiliza suprafaţa fragilizată de trecerea timpului. Cea mai îndelungată şi delicată fază a lucrării a constat în îndepărtarea intervenţiilor aplicate de-a lungul secolelor - repictări şi acoperiri cu bronz - operaţiune realizată strat cu strat, care a permis dezvăluirea foiţei de aur originale. Prin această muncă atentă şi dedicată, specialiştii au reuşit să redea tronului ultimilor domnitori ai Moldovei echilibrul estetic şi valoarea artistică pe care o merită. Mai mult decât un obiect de mobilier, acest tron este un martor al unor momente esenţiale din istoria Moldovei şi a României moderne", a declarat Andrei Apreotesei.

Pe spatărul tronului se află stema Moldovei, cu capul de bour, simbol folosit timp de secole.

Etichete: Palatul Culturii muzeu Stefan cel Mare

