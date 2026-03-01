VIDEO Momentul în care televiziunea de stat iraniană a anunțat moartea ayatollahului Khamenei

1 minut de citit Publicat la 09:53 01 Mar 2026 Modificat la 10:03 01 Mar 2026

Momentul în care televiziunea de stat iraniană a anunțat moartea ayatollahului Khamenei. FOTO Captură video X

Atacurile americane și israeliene asupra Iranului au ucis mai multe rude ale ayatollahului Ali Khamenei , care a murit și el în atacuri, confirmă relatările din presa de stat iraniană. Fiica, nepoata, nora și ginerele răposatului lider suprem au fost uciși, conform rapoartelor.

This is how Iranian television announced the death of Khamenei. pic.twitter.com/h9LRE6NRXR — China pulse ?? (@Eng_china5) March 1, 2026

Citind o declarație a Consiliului Suprem de Securitate Națională al Iranului, posturile de televiziune de stat din Iran au confirmat duminică dimineață moartea ayatollahului Khamenei.

„Liderul și Imamul musulmanilor, Eminența Sa Ayatollahul Seyyed Ali Hosseini Khamenei, pe calea susținerii exaltării sanctuarului sacru al Republicii Islamice Iran, s-a alăturat Împărăției Cerești Supreme”, au anunțat televiziunile iraniene.

În timpul nopții, activiști anti-regim din Iran au ieșit să sărbătorească pe străzi după anunțul morții liderului suprem, ayatollahul Ali Khamenei.

Însă până dimineața, mulțimi uriașe de susținători ai regimului au început să se adune în piețe publice și moschei din toată țara, într-o demonstrație evidentă de sprijin pentru un regim pe care SUA și Israelul au promis să-l răstoarne.

În Isfahan, mii de oameni s-au adunat în Naqsh-e Jahan, piața istorică centrală a orașului, fluturând steaguri și strigând. Naqsh-e Jahan (cunoscută și sub numele de Meidan Emam), un sit al Patrimoniului Mondial UNESCO, este una dintre cele mai mari piețe urbane din lume și este reprezentată pe bancnota iraniană de 20.000 de riali.

Mulțimi care îl jelesc pe Khamenei s-au adunat și în capitala Teheran, în extremitatea vestică a orașului Urmia, în centrul orașului Dehdasht și în Mashhad, la est.

O înregistrare video de pe rețelele sociale arată mulțimi mari de persoane îndoliate adunate în Piața Enghelab din centrul Teheranului, duminică dimineață. Mulțimea poate fi văzută fluturând steaguri ale regimului iranian și ridicând pumnii în timp ce scandează „Moarte Americii”.

Iranul a declarat 3 zile de doliu național.