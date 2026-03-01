Ceață densă în mai multe județe din țară. Avertismentul Infotrafic pentru șoferi

1 minut de citit Publicat la 10:05 01 Mar 2026 Modificat la 10:09 01 Mar 2026

Cod galben de ceață densă. În funcție de condițiile locale, pe şosele se va forma ghețuș. Sursa foto: Getty Images

Centrul Infotrafic al Poliției Române anunță, duminică dimineață, că traficul rutier este afectat de ceață în județele aflate regiunile Dobrogei, Moldovei, Munteniei și Olteniei, vizibilitatea fiind sub 200 de metri, pe alocuri sub 50 de metri.

Potrivit polițiștilor rutieri, se circulă „în condiții pe autostrăzile principale: A1 București-Pitești, A2 București-Constanța, A3 București-Ploiești, A4 Ovidiu-Agigea și A7 Ploiești-Adjud”.

De asemenea, pe artere rutiere din județele aflate în regiunile Dobrogei, Moldovei, Munteniei și Olteniei se circulă în condiții de ceață, care scade vizibilitatea în trafic sub 200 de metri, pe alocuri 50 de metri.

Totodată, nu sunt înregistrate accidente rutiere care să impună restricții de trafic pe rețeaua de autostrăzi și drumuri naționale.

Poliţiştii rutieri le recomandă şoferilor să reducă viteza şi să mărească distanţa de siguranţă între autovehicule, să folosească în mod corespunzător sistemele de iluminare, să evite frânările bruşte şi manevrele riscante.

De asemenea, pietonii sunt sfătuiţi să evite folosirea părţii carosabile pe timp de întuneric şi în condiţii de vizibilitate redusă.

„Pentru o circulație în siguranță în condiții de vizibilitate scăzută, recomandăm conducătorilor auto să circule cu viteză redusă, adaptată situației meteorologice și stării drumului, să mărească distanța de siguranță între autovehicule, să folosească sistemele de iluminare și dezaburire și să nu efectueze manevre riscante”, a precizat

Infotrafic.