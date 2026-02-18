Toate trenurile care trebuie să ajungă în Gara de Nord au întârzieri între 40 și 280 de minute. Lista cu rutele suspendate

Mai multe trenuri au fost anulate din cauza vremii / sursă foto: Profimedia Images

CFR Călători a anunțat, joi, că circulația mai multor trenuri este suspendată, din cauza ninsorilor abundente. Reprezentanții companiei au precizat că se intervine pentru eliberarea căii ferate. De altfel, ruta Ploieşti-Bucureşti este închisă de la ora 5.00, din cauza copacilor căzuţi. Totodată, trenurile care trebuie să ajungă în Gara de Nord înregistrează întârzieri între 40 și 280 de minute.

Mai multe trenuri care fac legătura între Moldova, Transilvania și Capitală înregistrează întârzieri de peste 250 de minute. De asemenea, trenurile programate să ajungă în Gara de Nord au, la acest moment, întârzieri cuprinse între 40 și 280 de minute.

Potrivit companiei, din cauza condițiilor meteorologice, circulația următoarelor trenuri a fost suspendată astăzi:

IC 535, IC 534, pe distanța București Nord – Brașov și retur;

R 3021, R3024, pe distanța București Nord – Brașov și retur;

R 3022, pe distanța Ploiești Vest – București Nord;

R 3023, pe distanța București Basarab – Ploiești Vest;

IR 1628 și R 3027, pe distanța Brașov – București Nord și retur;

IR 1571, pe distanța București Nord – Galați;

R 5025, pe distanța Ploiești Sud – București;

R 5072, pe distanța Mizil – Brazi;

RE 5071, pe distanța București Nord – Ploiești Sud;

R 8581, R 8580, pe distanța Slobozia Veche – Ciulnița și retur;

IR 16079, IR 16078, IR 16083, IR 16082, IR 16081, IR 16080 pe distanța București Nord – Constanța și retur.

CFR Călători mai precizează că pot interveni şi alte modificări de circulaţie și îi îndeamnă pe călători să verifice constant mersul trenurilor.

„Menţionăm că pe distanţa Ploieşti – Bucureşti circulaţia feroviară este închisă din jurul orei 05:00 am, din cauza unor copaci căzuţi pe linia de contact. CFR Călători a pus la dispoziţia managerului infrastructurii locomotive diesel, pentru sprijinirea intervenţiilor operative. (...)

Fiind o situaţie în evoluţie, pot interveni şi alte modificări de circulaţie (ore de plecare/sosire, suspendări).

Călătorii sunt rugaţi să consulte informaţiile actualizate privind circulaţia trenurilor înainte de efectuarea călătoriei şi să urmărească anunţurile din staţii”, a transmis compania.

Reprezentanții companiei mai precizează că se acționează cu echipe operative, utilaje de deszăpezire și drezine de intervenție, pentru menținerea funcționării instalațiilor de semnalizare, centralizare și electrificare.